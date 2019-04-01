Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Bu Geceki Balkon...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Bu Geceki Balkon...

29 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine..." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:05 Kaynak: İHA

İstanbul, Binali Yıldırım, Fahrettin Altun, Politika
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