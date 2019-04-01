Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Bu Geceki Balkon...
29 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul
ile alakalı sayın Binali Yıldırım
'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine..." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:05 Kaynak: İHA
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