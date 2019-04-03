Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yabancı Devletler Dahil Olmak Üzere Tüm...
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yabancı devletler dahil olmak üzere tüm tarafları yasal sürece saygı göstermeye ve Türkiye'nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
: "Yabancı devletler dahil olmak üzere tüm tarafları yasal sürece saygı göstermeye ve Türkiye
'nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:34 Kaynak: AA
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