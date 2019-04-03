Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yabancı Devletler Dahil Olmak Üzere Tüm...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yabancı Devletler Dahil Olmak Üzere Tüm...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yabancı devletler dahil olmak üzere tüm tarafları yasal sürece saygı göstermeye ve Türkiye'nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yabancı devletler dahil olmak üzere tüm tarafları yasal sürece saygı göstermeye ve Türkiye'nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:34 Kaynak: AA

Türkiye, Fahrettin Altun, Güncel
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