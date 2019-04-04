Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Vefatının 22. Yıl Dönümünde Milliyetçi Hareket...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Vefatının 22. Yıl Dönümünde Milliyetçi Hareket...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Vefatının 22. yıl dönümünde Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri AlparslanTürkeş'i rahmet ve saygıyla anıyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Vefatının 22. yıl dönümünde Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri AlparslanTürkeş'i rahmet ve saygıyla anıyorum." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:49 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Fahrettin Altun, Politika
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