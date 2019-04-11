Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı 'Anma Günü' ilan etmesi ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneğidir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı 'Anma Günü' ilan etmesi ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneğidir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:57 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Fahrettin Altun, Fransa, Emmanuel Macron, Politika
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