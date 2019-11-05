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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekatı...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekatı...

8 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Yüksek İstişare Kurulu üyelerini bilgilendirmiş, harekatın hazırlık aşamasından bugüne kadarki seyrini bütün boyutlarıyla resmetmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Yüksek İstişare Kurulu üyelerini bilgilendirmiş, harekatın hazırlık aşamasından bugüne kadarki seyrini bütün boyutlarıyla resmetmiştir." - ANKARA

Yüksek İstişare Kurulu, Barış Pınarı Harekatı, Fahrettin Altun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
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Yüksek İstişare Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı
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