Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Habertürk'e kınama - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyoruz."

"Eş zamanlı canlı yayınlandı"

Öte yandan Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da sosyal medya hesabından, "Dün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti teşkilatlarıyla video konferans yoluyla yaptığı bayramlaşma programı, Anadolu Ajansı tarafından da tüm medya kuruluşları ile eş zamanlı şekilde aynı canlı yayın frekansından yararlanılarak abonelere servis edilmiştir." açıklamasında bulundu.