Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "güçlü ve büyük Türkiye" paylaşımı yaptı - Son Dakika

Dolar/TL gün içerisinde yüzde 17'ye ulaşan yükselişle 13,50 seviyesine kadar tırmandı. Kur daha sonra gün içi zirveden yüzde 8 oranında gerileyerek 12,30'un altına indi. Akşam saatlerinde ise yeniden 12,80'in üzerine çıktı. Piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasındaki ekonomiye ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bir video paylaştı.

"DEVLETİMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Vazgeçmeyeceğiz. Ülkemiz için, devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim davamız, bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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