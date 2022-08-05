Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş 'ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Özel: 'Dezenformasyon Yasası Olsaydı Kimse Twitter'a Bu 20 Sorunun Benzerliğinden Duyduğu Şüphe ve Rahatsızlığı Yazamazdı'

Kaynak: AA

Fahrettin Altun, İdris Kardaş, AK Parti, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İletişim Başkanlığı bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oluşturuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.