Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü paylaşımı Açıklaması

15.08.2022 20:00
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çalkantılı zamanlardaki öncülüğüyle millet iradesinin boyunduruk altına alınmasına ve demokrasinin sekteye uğratılmasına yönelik içeriden ve dışarıdan gelen çabalara karşı koyduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çalkantılı zamanlardaki öncülüğüyle millet iradesinin boyunduruk altına alınmasına ve demokrasinin sekteye uğratılmasına yönelik içeriden ve dışarıdan gelen çabalara karşı koyduğunu bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Ülke ve millet için eşsiz bir yol çizen AK Parti'nin 2001'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, halkın refahını artırmak ve ülkenin uluslararası itibarını yüceltmek için mücadele ettiğini belirten Altun, 21. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Parti'nin imza attığı başarıların listesinin saymakla bitmeyeceğini kaydetti.

AK Parti'nin demokraside, ekonomik kalkınmada ve dış politikada bir dönüşüm gerçekleştirdiğini aktaran Altun, şöyle devam etti:

"Milletimize en çalkantılı zamanlarda öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanı'mız, millet iradesinin boyunduruk altına alınmasına ve demokrasimizin sekteye uğratılmasına yönelik içeriden ve dışarıdan her türlü çabaya karşı koymuştur.

Halkımız da olağanüstü bir güven duyduğu AK Parti'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı her seçim döneminde zafere taşımıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Türk milletine yönelik sarsılmaz bağlılığı, halkımızın güveni ve sevgisi ile ödüllendirilmeye devam etmektedir.

AK Parti'nin büyük başarısı tamamen milli iradenin üstünlüğü, demokratik kurumlar, ekonomik kalkınma, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrar gibi temel ilkelere ve Türk milletinin bu çabalara verdiği desteğe dayanmaktadır.

AK Parti, milletimizin hedeflerini daha ileriye taşımak için var gücüyle çalışmaya devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemiz için en iyisini yapma yönündeki vizyonu ve güçlü iradesi, bizi her gün motivasyonumuzu ve odağımızı sürdürmeye sevk etmektedir."

Türkiye'nin bugün hem bölgesel hem de küresel olarak hafife alınmaması gereken bir güç olduğunu ifade eden Altun, son 20 yılda ülkenin kalkınmasında öncü rol oynayan AK Parti ve lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kimseye boyun eğmediğini belirtti.

Bu tarihi dava için çalışan ve bu davayı destekleyen herkese şükranlarını sunan Altun, "Bir olmaya devam ettikçe güzel günler bizi bekliyor. Ülkemizin geleceği için durmaksızın çalışan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

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