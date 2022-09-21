Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla yargılanan CHP'li başkan Özçağdaş beraat etti - Son Dakika
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Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla yargılanan CHP'li başkan Özçağdaş beraat etti

21.09.2022 14:06

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, yargılandığı davada beraat etti.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de aynı partiye mensup iki kişiyle İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evininin fotoğrafını kendisine ait cep telefonu ile çektiği belirtilmişti. Altun'un evini korumakla görevli polislerin duruma müdahale etmesi üzerine bölgeden ayrılmak zorunda kalan Özçağdaş'ın "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

ÇOK SAYIDA SİYASİ İZLEYİCİ OLARAK KATILDI

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Suat Özçağdaş katıldı. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulunurken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekilleri Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu ile CHP İstanbul İl Başkanlığı adına Canan Kaftancıoğlu izleyici olarak katıldı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan yargılandığı davada beraat etti

İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla yargılanan CHP'li başkan beraat etti

''SİYASİ İDEOLOJİLERLE GERÇEKLEŞEN BİR EYLEM''

Duruşmada söz alan müşteki avukatı, dosya kapsamı ve yapılan savunmalardan atılı suçun işlendiğinin anlaşıldığını belirterek, sanığın kaçak yapının olduğu iddia ettiği Vakıflar arazisinin yerini bile gösteremediğini, tamamen siyasi ideolojilerle bu fiili gerçekleştirdiğini, bu nedenle de sanığın cezalandırılmasını talep etti.

TANIKLARIN DİNLENMESİNİ İSTEDİLER

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan avukat Aysemin Gülmez ise müvekkilinin imar suçunu teyit etmek için oraya gittiğini söylediğini hatırlattı. Gülmez, Boğaziçi İmar Müdürlüğü çalışanlarının bu davada tanık olarak dinlenmesini istedi. Ancak mahkeme bu talebi reddederek duruşmaya devam etti.

İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla yargılanan CHP'li başkan beraat etti

KENDİNİ SAVUNDU, BERAATİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada söz alan sanık Özçağdaş da suçu işlemediğini savunarak, fotoğrafta sadece boş arazi olduğunu söyledi. Mahkeme, sanığın boş arsanın karşısını fotoğrafladığını, meskene yönelik eyleme ilişkin somut delillerin bulunmadığını, suça konu olan yerin aleni açık alan olduğunu ve dışarıdan gelip geçenler tarafından görülebilecek bir yer olduğunu belirterek, sanık hakkında beraat kararı verilmesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 saat 12.50 civarında aynı partiye mensup iki kişiyle müşteki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak, cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatılıyor.

Sanık Özçağdaş'ın bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanına göndermek suretiyle ifşa ettiği aktarılan iddianamede, Altun'un evini korumakla görevli polislerin duruma müdahale etmesi üzerine Özçağdaş'ın eylemine son verip bölgeden ayrıldığı kaydediliyor. İddianamede, sanık Özçağdaş'ın eyleminin hukuka aykırı olduğu belirtilerek, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çekmek isterken yakalanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş beraat etti Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çekmek isterken yakalanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş beraat etti ALTUN'UN EVİNİN FOTOĞRAFLANMASI DAVASINDA KARAR ALTUN'UN EVİNİN FOTOĞRAFLANMASI DAVASINDA KARAR
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Fahrettin Altun, Hisarcık, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla yargılanan CHP'li başkan Özçağdaş beraat etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla yargılanan CHP'li başkan Özçağdaş beraat etti - Son Dakika
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