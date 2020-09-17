Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Burcu'dan, Afyon Eğitim Vakfına... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Münire Burcu, Afyon Eğitim Vakfını ziyaret etti.

Ziyarette, Burcu, Afyon Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Murat Diker ile halen üzerinde çalıştıkları ortak projeleri görüştü.

Burcu, Afyon Eğitim Vakfı'nın faaliyetlerini yakından takip ettiklerini, gençlerin öğrenimlerine verilen desteğin önemini belirterek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Diker de Burcu'ya verdikleri destekler dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaret sonrası Diker tarafından Burcu'ya vakfın plaketi takdim edilirken Burcu da İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan kitap seti hediye etti.