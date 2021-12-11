Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 41 ilde vatandaşlarla buluşan "Dijital Tır" Ankara'da ziyarete açıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 41 ilde vatandaşlarla buluşan "Dijital Tır" Ankara'da ziyarete açıldı

11.12.2021 01:10
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 41 ilde vatandaşlarla buluşan "Dijital Tır" Ankara'da ziyarete açıldı

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerinin dijital teknoloji olanaklarıyla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 41 ilde vatandaşlarla buluşan "Dijital Tır" Ankara'ya geldi.

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerinin dijital teknoloji olanaklarıyla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 41 ilde vatandaşlarla buluşan "Dijital Tır" Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliğinin yapıldığı ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi önünde konuşlanan tır, gençler tarafından yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçilerin holografik sunucu tarafından karşılandığı tırda, "Sanal manken", "Sihirli ayna deneyim alanı", "Harekete duyarlı ekran", "Yeşil perde deneyimi" ve "3 boyutlu sanal kutu" vatandaşların beğenisine sunuluyor. Vatandaşlar, interaktif deneyim alanında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile uçuş deneyimi yaşıyor ve bu uçuşun ardından "dijital uçuş sertifikası" alabiliyor. Tırdaki yeşil perde deneyimi bölümünde ise özel materyal önünde fotoğraf çektiren ziyaretçiler daha önce belirlenen bir ortamdaymış gibi gösteriliyor ve buna ilişkin görsel vatandaşlarla paylaşılıyor.

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Kaynak: Habermetre

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye, Ankara, Milli, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 41 ilde vatandaşlarla buluşan 'Dijital Tır' Ankara'da ziyarete açıldı - Son Dakika

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