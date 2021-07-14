Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz şehitlerinin kahramanlığını dünyaya anlatacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul ve Ankara'da bulunan 15 Temmuz anıtlarından yarın canlı yayınlanacak programla, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların hikayelerini İngilizce olarak dünya kamuoyuna anlatacak.

15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde gerçekleştirilecek anma programında, 251 şehit tek tek anılarak ortaya koydukları kahramanlık, İngilizce görsel bir sunum eşliğinde yayınlanacak.

Programla 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin canı pahasına verdiği mücadeleyle kazandığı demokrasi zaferine uluslararası kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amaçlanıyor.

Program, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 09.30-11.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.