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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerine ithafen "Sayenizde" başlıklı kamu spotu hazırladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerine ithafen "Sayenizde" başlıklı kamu spotu hazırladı

15 Temmuz 2021 Perşembe 00:28

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerine ithafen hazırlanan "Sayenizde" başlıklı kamu spotu yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerine ithafen hazırlanan "Sayenizde" başlıklı kamu spotu yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, İstiklal Marşı'nın, "Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal" dizeleriyle sosyal medya hesabından paylaştığı kamu spotunda şu ifadelere yer verildi:

"Boğazın kıyıya vuran rüzgarı hala ciğerlerimize doluyorsa eğer ya da bir yaz akşamında çıkmışsak ve yürüyorsak, yine eskisi gibi iki lafın belini kırabiliyorsak dostlarla, telli duvaklı düğünler yapabiliyorsak hep birlikte, yarınlara ışık tutan cesaretimiz, sarılabilecek inancımız varsa eğer, tarlada ekinimiz ve doğan her bebekte umudumuz varsa ve her baktığımızda göğsümüzü kabartarak dalgalanıyorsa ay yıldızlı bayrağımız tüm bunlar sizin sayenizdedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi sesinden, "Devletine, demokrasisine, geleceğine sahip çıkan milletimin her bir ferdine selam olsun." sözlerinin de yer aldığı kamu spotunun sonunda, " Çanakkale'den 15 Temmuz'a bu vatanı canı pahasına koruyan tüm şehit ve gazilerimize minnettarız." ve "Türkiye geçilmez." mesajlarına yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerine ithafen Sayenizde başlıklı kamu spotu hazırladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerine ithafen Sayenizde başlıklı kamu spotu hazırladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerine ithafen Sayenizde başlıklı kamu spotu hazırladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerine ithafen Sayenizde başlıklı kamu spotu hazırladı

Fahrettin Altun, 15 Temmuz, Milli, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerine ithafen 'Sayenizde' başlıklı kamu spotu hazırladı - Son Dakika


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