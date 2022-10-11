Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Dezenformasyon Bülteni" yayımlamaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Dezenformasyon Bülteni" yayımlamaya başladı

11.10.2022 17:22
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Dezenformasyon Bülteni" yayımlamaya başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dezenformasyon ve yalan haberlere karşı kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla "Dezenformasyon Bülteni" yayımlamaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dezenformasyon ve yalan haberlere karşı kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla "Dezenformasyon Bülteni" yayımlamaya başladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bültene "www.iletisim.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Her hafta pazartesi günü yayımlanacak bültende, kamuoyunda yayılan dezenformatif ve yalan haber içeriklerine dair doğru ve gerçek bilgilere yer veriliyor.

1-8 Ekim tarihlerine yönelik ilk bültende, "656 yıllık camiye PVC pencere taktılar", "Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılında 58 milyon 17 bin lira faiz geliri elde etti", "Türk Sahil Güvenliği göçmenleri şiddet kullanarak Yunanistan'a itiyor", "Doğal gaz depolarında 600 milyon metreküp eksik var" başlıklı haberler "haftanın yalan haberleri" olarak yer aldı.

Bültende, "656 yıllık camiye PVC pencere taktılar" başlıklı habere ilişkin, "Bahsi geçen camiye daha önce cemaatin izinsiz taktırdığı PVC pencereler, 6 yıl önce restorasyon çalışmalarıyla sökülmüştür. Halen restorasyon çalışmaları süren camide PVC pencere yoktur." ifadelerine yer verildi.

"Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılında 58 milyon 17 bin lira faiz geliri elde etti" başlıklı haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen bültende, kurumun harcama birimlerine ait muhasebe kayıtlarının yönetmelik hükümlerine göre tutulduğu bildirildi.

Bültende, "Türk Sahil Güvenliği göçmenleri şiddet kullanarak Yunanistan'a itiyor" başlıklı haberin de doğru olmadığı kaydedilerek, 5 Eylül 2019'da Madra Çayı'nda göçmenlerin hayatını tehlikeye atacak manevralar yapan botun Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurularak bottakilerin emniyetli şekilde sahile taşındığı vurgulandı.

"Doğal gaz depolarında 600 milyon metreküp eksik var" haberinin de yalanlandığı bültende, BOTAŞ verilerine göre hem Tuz Gölü hem de Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisleri'nde depo doluluk oranının yüzde 100 olduğu ifade edildi.

YORUMLAR
500
Yunan basınından bomba iddia: Girit'in güney ve batısındaki karasularının 12 deniz miline çıkarılma olasılığı masada Yunan basınından bomba iddia: Girit'in güney ve batısındaki karasularının 12 deniz miline çıkarılma olasılığı masada Yunan gazetecileri evine çağırıp Türkiye'yi kötüleyen FETÖ elebaşı Gülen, fenalaşınca söyleşi yarım kaldı Yunan gazetecileri evine çağırıp Türkiye'yi kötüleyen FETÖ elebaşı Gülen, fenalaşınca söyleşi yarım kaldı Yunanistan'ın ittiği 38 düzensiz göçmen kurtarıldı Yunanistan'ın ittiği 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'Dezenformasyon Bülteni' yayımlamaya başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:01 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti
19:02 Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi
18:14 AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, gelen tepkilere cevap verdi: Haklı çıkmazsam, siyaseti bırakacağıma söz veriyorum
18:07 Edirne'de Sayısal Loto talihlisi 836 bin TL kazandı! Henüz ortaya çıkmayan kişinin Bulgar turist olabileceği düşünülüyor
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
17:07 Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler
16:48 İstanbul'da taraftarları taşıyan bir otobüse kurşun yağdırıldı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 21:02:14. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Dezenformasyon Bülteni" yayımlamaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement