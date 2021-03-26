Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Muğla'ya geliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Muğla'ya geliyor

26.03.2021 15:32

Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Muğla'ya geliyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının dijital tırı 30-31 Mart 1-2 Nisan tarihlerinde 4 gün boyunca Muğla'da olacak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Muğla'ya geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının dijital tırı 30-31 Mart 1-2 Nisan tarihlerinde 4 gün boyunca Muğla'da olacak

MUĞLA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılacağı Dijital Tır projesini hayata geçirdi. Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış Dijital Tır, 52 ili ziyaret edecek.

İlk durağı Edirne'de vatandaşları ağırlamaya başlayan Dijital Tır, 30-31 Mart 1-2 Nisan tarihlerinde 4 gün boyunca Muğla'da olacak. 12.00-20.00 saatleri arasında da ziyarete açık olacak.

Dijital Tır ile ilgili tüm güzergah ve detaylara www.dijitaltir.org sitesinden ulaşılabilecek.

Salgın tedbirlerinin uygulanacağı Dijital Tır'a ziyaretçiler tek tek alınırken, girişte maske dağıtımı yapılacak.

Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan Dijital Tır'da ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. Dijital Tır'ın içinde Harekete Duyarlı Ekran, 3 Boyutlu Sanal Kutu, Yeşil Perde ve Sihirli Ayna deneyim alanları bulunuyor.

Özel olarak üretilen Harekete Duyarlı Ekran, ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı ile bir uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor.

Yeşil Perde Deneyimi, ileri teknoloji veri işleme olanakları sayesinde özel bir materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor. Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hemen elden teslim edilebilirken e-posta olarak da gönderilebiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor.

3 Boyutlu Sanal Kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlarken, ileri teknolojiyle havada holografik oluşturularak gerçeküstü izlenim sunuyor. Bu alanda ayrıca altıncı nesil ultra deniz sondaj gemimiz olan Fatih sondaj gemisinin hologram şovu gösteriliyor.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Muğla'ya geliyor
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Muğla'ya geliyor
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Muğla'ya geliyor
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Muğla'ya geliyor
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Muğla'ya geliyor
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Muğla'ya geliyor

Türkiye, Edirne, Milli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Muğla'ya geliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u çok çabuk unuttu! Sosyal medyada takipten çıktılar Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u çok çabuk unuttu! Sosyal medyada takipten çıktılar Koronavirüs sonrası tat ve koku kaybı ne zaman geçer? Koronavirüs sonrası tat ve koku kaybı ne zaman geçer? Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Son Dakika! Mısır'da iki tren çarpıştı; kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı Son Dakika! Mısır'da iki tren çarpıştı; kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı Eminönü-Cibali arasındaki ücretsiz otobüs seferleri başlatıldı Eminönü-Cibali arasındaki ücretsiz otobüs seferleri başlatıldı 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
1 yıl oldu kabus bitmedi! Koronavirüsün her gün binlerce can aldığı ülkede tabut yetiştirilemiyor 1 yıl oldu kabus bitmedi! Koronavirüsün her gün binlerce can aldığı ülkede tabut yetiştirilemiyor         
16:09
Değeri 2,6 milyar dolara ulaşan Getir, Türkiye'nin ikinci Unicorn'u oldu Değeri 2,6 milyar dolara ulaşan Getir, Türkiye'nin ikinci Unicorn'u oldu         
15:31
İşitme engelli gence şiddet uygulayan vicdansız kendisini böyle savundu: Benimle cinsel ilişkiye girmek istedi İşitme engelli gence şiddet uygulayan vicdansız kendisini böyle savundu: Benimle cinsel ilişkiye girmek istedi         
15:24
Ghezzal'in menajeri müjdeyi verdi; durumu iyi, endişe etmeyin! Ghezzal'in menajeri müjdeyi verdi; durumu iyi, endişe etmeyin!         
14:56
Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Aşılama ne zaman tamamlanacak?" sorusuna yanıt: Mayıs-Haziran gibi aşılamayı bitirmek istiyoruz         
14:15
Trafikte korku dolu anlar! Epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü ölümden döndü Trafikte korku dolu anlar! Epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü ölümden döndü         
13:55
Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor         
13:14
Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti         
13:00
Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti         
12:34
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı         
11:59
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
PUBG Mobile dünya çapında 1 milyar indirmeye ulaştı PUBG Mobile dünya çapında 1 milyar indirmeye ulaştı         
12:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 16:32:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Muğla'ya geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei