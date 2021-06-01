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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'Dijital Tır'ı Mersin'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'Dijital Tır'ı Mersin'de

01.06.2021 14:22

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'Dijital Tır'ı Mersin'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının; Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlattığı 'Dijital Tır'ı Mersin'e geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'Dijital Tır'ı Mersin'de

MERSİN - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının; Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlattığı 'Dijital Tır'ı Mersin'e geldi. Cumhuriyet Meydanı'na yerleştirilen tır, 1-4 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye'nin teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlattığı 'Dijital Tır'ı, Mersinlilerin ziyaretine açıldı. Vatandaşların, Cumhuriyet Meydanı'nda 4 Haziran akşamına kadar 12.00-19.00 saatleri arasında pandemi tedbirleri kapsamında ziyaret edebileceği tırda, harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyim alanları yer alıyor. Ziyaretçileri, tırın girişinde üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. Sihirli aynada ziyaretçiler, o anki nabız atışlarını ve ateşlerini görme imkanı buluyor. Ayrıca, Türkiye'nin altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olan Fatih sondaj gemisinin hologram şovu gösteriliyor.

"Tarihi, milli, teknolojik ve bilimsel zenginliklerimiz bu tırda dijital ortamda sunulacak"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Keleş, tırın ziyarete açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Dijital Tır'ın bu haftaki durağının Mersin olduğunu söyledi. İletişim Başkanlığının, 52 hafta boyunca 52 ilde Dijital Tır programı gerçekleştireceğini belirten Keleş, "Tarihi, milli, teknolojik ve bilimsel zenginliklerimiz bu tırda dijital ortamda sunulacak. Tırımız 40 metrekare alana sahip. İçeriye giren ziyaretçilerimiz, korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak kabul edilecek. Tırımızın amacı, dijital çadırlarımızın olmadığı illerde zenginliklerimizi tırımızda dijital ortamda vatandaşlarımızla buluşturmak" dedi.

Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekranın, ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıttığını dile getiren Keleş, "Bu alanda ziyaretçilerimize, Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı ile uçuş deneyimleri gerçekleştiriliyor. Yeşil perde deneyimi ile ileri teknoloji veri işleme imkanları sayesinde özel bir materyal önünde fotoğraf çekilerek, ziyaretçiyi daha önceden belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor. Bunu da daha sonra ziyaretçiye e-posta ile gönderiyoruz. 3 boyutlu sanal kutu deneyiminde ise ziyaretçilerimize herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlıyor; ileri teknolojiyle havada holografik oluşturularak gerçeküstü izlenim sunuluyor" diye konuştu.

Mersin'in Dijital Tır'ın geldiği 16'ncı il olduğunu ifade eden Keleş, tırın daha sonra Adana'ya geçeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'Dijital Tır'ı Mersin'de
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'Dijital Tır'ı Mersin'de
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'Dijital Tır'ı Mersin'de
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'Dijital Tır'ı Mersin'de

Cumhuriyet Meydanı, Türkiye, Mersin, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'Dijital Tır'ı Mersin'de - Son Dakika


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