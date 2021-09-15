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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı

15.09.2021 09:15

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Iğdır'da ziyarete açıldı.

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Iğdır'da ziyarete açıldı.

Birçok kentte misafirlerini ağırlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 19 Şubat'ta Edirne'den başladığı yolculuğuna devam ediyor. Bu kapsamda tır, kentte Zübeyde Hanım Bulvarı'nda konuşlandırıldı.

İç hacmi 40 metrekare olan ve yüksek teknolojiyle donatılan Dijital Tır'da, "sihirli ayna", "3 boyutlu sanal kutu" ve Fatih Sondaj Gemisi'nin holografik görüntüsü vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Vatandaşlar ile öğrencilerin ilgisini çeken tırdaki yeşil perde deneyimi bölümünde, ileri teknoloji veri işleme olanaklarıyla, özel materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenen bir ortamdaymış gibi gösteriyor.

Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hem elden teslim ediliyor hem de e-posta olarak da gönderilebiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor.

3 boyutlu sanal kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlarken ileri teknolojiyle havada holografi oluşturularak, gerçeküstü izlenim sunuyor.

Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekranla da ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor.

Ayrıca Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor.

Dijital Tır, kentte 17 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye, Milli, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı - Son Dakika


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