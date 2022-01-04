CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DİJİTAL TIR'I, HATAY'DA - Son Dakika

TÜRKİYE'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim TIR'ı, Hatay'da ziyarete açıldı.

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim TIR'ı, Hatay'da ziyarete açıldı. Açılışa, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Keleş ve vatandaşlar katılım gösterdi. Antakya'da Vali Ürgen Alanı'nda konuşlandırılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital TIR'ında, ziyaretçiler holografik sunucu tarafından karşılanırken, Sanal manken, Sihirli ayna deneyim alanı, Harekete duyarlı ekran, Yeşil perde deneyimi ve 3 boyutlu sanal kutu vatandaşların beğenisine sunuluyor. İnteraktif deneyim alanında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile uçuş deneyimi yaşanırken, bu uçuşun ardından dijital uçuş sertifikası alınabiliyor.

47'İNCİ İL ZİYARETİ

TIR'ın, 52 hafta boyunca 52 ilde vatandaşların ziyaretine açılacağını söyleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Keleş, 'Ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini ve araştırmalarını dijital ortamda sunan bir proje ile bugün Hatay ilindeyiz. Burası 47'inci ilimiz, 5 ilimiz kaldı. Bundan sonraki illerimiz ile birlikte Şubat ayının ortasında bu faaliyet tamamlamış olacağız. Bunun amacı, biliyorsunuz çağımız dijital bir çağ, haberler anında tüm kamuoyuna ulaştırılabiliyor. Geçmişte aylarca, yıllarca süren bir olayı bu gün anında alabiliyoruz. Bu dijital tırımızda insansız hava aracımız Bayraktar 2 ile Fatih sondaj gemimizin tanıtımını da yapıyoruz. Vatandaşlarımız arasında merak edenler burada Fatih sondaj gemimizin neler yaptığını görebilecekler. Ayrıca Bayraktar 2 ile hazırlanan oyun içerisinde kısa bir uçuş yapıp dijital uçuş sertifikası alabilecekler' dedi.

Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu da, tüm Hataylıları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim TIR'ını gezmeye davet etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital TIR'ı, 7 Ocak'a kadar 12.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.