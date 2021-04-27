Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 11. durağı Afyonkarahisar'da ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Türkiye turuna 19 Şubat'ta Edirne'den başlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 11. durağı Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapılarını ziyaretçilere açtı.

Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur ve Isparta'nın ardından Afyonkarahisar'a gelen Dijital Tır, Kent Meydanı'na park edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu, Dijital Tır'ın ilk ziyaretçileri Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e eşlik etti.

Vali Gökmen Çiçek, ülkenin ürettiği ve sahip olduğu değerlerin böylesine bir projeyle anlatılmasının çok güzel olduğunu söyledi.

Çiçek, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ve Dijital Tır'ın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kısıtlamalar başlamadan önce imkanı olan vatandaşlar gelip ziyaret edebilirler." dedi.

"17 günlük kapanma sonrası vaka sayılarını yüzde 80 oranında düşürmüş olacağız"

Çiçek, şöyle konuştu:

"İnşallah 17 günlük kapanma sonrası vaka sayılarını yüzde 80 oranında düşürmüş olacağız diye ümit ediyorum. Biz dinamik bir kentiz hem yurt dışında olan hemşehrilerimiz hem de kavşak noktası konumunda olmamız nedeniyle aslında bakıldığı zamanda vaka sayılarının artmasında kavşak noktasında olan bir kent olmamızın etkisi var. Dolayısı ile mobilizasyonu kesmekte zorlanıyorduk. Bu yasaklarla beraber tekrardan biz en alt seviyelere ineceğiz inşallah. Vefa gruplarımız, diğer sosyal gruplar bütün önlemleri aldık. Hiçbir vatandaşı en ufak bir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Hiçbir kimse evlerine hapsolmuş gibi hissetmeyecek. İhtiyaçlarının tamamını kendilerine ulaştıracağız inşallah. Bu manada herkes müsterih olsun."

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu da "Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı iletişimin tüm araç ve yöntemleriyle Türkiye'nin her alanda nitelikli ve temsili sağlamak ve bu doğrultuda Türkiye markasını güçlendirmek ilkesini vizyon edinmiştir. İletişim Başkanlığının Dijital Tır'ı milli, kültürel tarihi, bilimsel zenginlikleriyle vizyon projelerinin tanıtılması amacıyla ilk durağı Edirne'den yola çıkmış, 11. durağı Afyonkarahisar'da bulunmaktadır." diye konuştu.

Daha sonra Vali Çiçek ve beraberindekiler, tır içerisinde Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile animasyon bir uçuş deneyimi ile altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olan Fatih Sondaj Gemisi'nin hologram şov gösterilerini izledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 29 Nisan'a kadar 12.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.