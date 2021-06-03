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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Mersin'de Ziyarete Açıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Mersin'de Ziyarete Açıldı

03.06.2021 09:40
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Mersin'de Ziyarete Açıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının; Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlattığı Dijital Tır projesini hayata geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının; Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlattığı Dijital Tır projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda Mersin'e gelen Dijital Tır, Cumhuriyet Meydan'ında 1-4 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye'nin teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlattığı 'Dijital Tır' 1-4 Haziran tarihleri arasında Mersinlilerin ziyaretine açıldı. Pandemi kurallarının uygulandığı tır, 4 Haziran akşamına kadar 12. 00-19. 00 saatleri arasında ziyaretçilere hizmet edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Keleş Dijital Tır hakkında gazetecilere bilgi vererek, pandemi kapsamında ziyaretçilerin Tır'a tek tek alındığını ve girişte maske dağıtımının da gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Keleş, " Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan Dijital Tir'da ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. Tırımızın amacı, dijital çadırlarımızın haricinde bunların olmadığı illere, dijital zenginliklerimizi böyle bir sistemle vatandaşlarımızla buluşturmayı amaçladı. Dijital Tir'in içinde Harekete Duyarlı Ekran, 3 Boyutlu Sanal Kutu, Yeşil Perde ve Sihirli Aynayı içeren bir oluşumdan ibarettir. Sizi ilk girdiğinizde sanal mankenimiz karşılıyor. 3 boyutlu ayna görüntüleri ile birlikte nabzınızı, ateşinizi ölçüyor. Ortamın sıcak olması sebebiyle 2-3 derecelik bir sıcaklık farkı da oluyor. Biz bunun deneyimini yaptık. Özel olarak üretilen Harekete Duyarlı Ekran, ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde anından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor" şeklinde konuştu.

"Ziyaretçilere uçuş deneyimi sertifikası da veriliyor"

"Yeşil Perde Deneyimi, ileri teknoloji veri işleme olanakları sayesinde özel bir materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor" diyen Keleş, burada oluşturulan görüntülerin çıktısını ziyaretçilere elden teslim edebildiklerini ve aynı zamanda e-posta yöntemi ile kendilerine gönderebildiklerini söyledi. Keleş, "Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor. 3 Boyutlu Sanal Kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlarken, ileri teknolojiyle havada holografik oluşturularak gerçeküstü izlenim sunuyor. Bu alanda ayrıca altıncı nesil ultra deniz sondaj gemimiz olan Fatih sondaj gemisinin hologram şovu gösteriliyor" dedi.

Mersin'den Adana ve sonrasında Osmaniye bölgesine gidileceğini belirten Keleş, "Gaziantep, Şanlıurfa illerine de belirlenmiş olan illerimizi ziyaret edeceğiz. Mersinli kardeşlerimize özellikle gençlerimize böyle bir imkanı sunduğumuzdan dolayı son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Mersin'de Ziyarete Açıldı

Türkiye, Mersin, Adana, Milli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Mersin'de Ziyarete Açıldı - Son Dakika


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