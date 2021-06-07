Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Niğde'de Ziyarete Açıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Dijital Tırı Niğde'de ziyarete açıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Meydanında vatandaşlarımızın ziyaretine açılan Dijital Tır'da ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. Dijital Tır'ın içinde Harekete Duyarlı Ekran, 3 Boyutlu Sanal Kutu, Yeşil Perde ve Sihirli Ayna deneyim alanları bulunuyor. Tır içerisinde ayrıca Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir uçuş deneyimi imkanı da sağlanıyor.

Dijital deneyimden sonra ise katılımcılara sertifika veriliyor. Tır içerisindeki tüm bu teknolojik uygulamalar Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dijital Tırı bugün itibariyle Ömer Halisdemir meydanında vatandaşlarımızın ziyaretine açıldı.

Burayı özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız mutlaka görmeli. Buradan elde edilecek bilgiler ve deneyimler hiç kuşkusuz çok değerli bilgilerdir. Bu çalışmanın ülkemizin milli gururu olmuş projeleri tanıtmak için hazırlanmış güzel bir çalışma olduğunu hep birlikte gördük. Bu hizmet için İletişim Başkanlığı'na teşekkür ediyorum. " diyerek Dijital Tır'ın Niğde'de bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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