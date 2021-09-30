Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Artvin'de ziyarete açıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Artvin'de ziyarete açıldı

30.09.2021 07:38
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Artvin'de ziyarete açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılacağı Dijital Tır projesini hayata geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılacağı Dijital Tır projesini hayata geçirdi.

Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış Dijital Tır, 52 ili ziyaret edecek. 28 Eylül Salı günü saat 11: 00'da Artvin'de Hükümet Konağı (Artvin Valiliği) önünde vatandaşları ağırlamaya başlayacak olan Dijital Tır 28 Eylül Salı gününden - 01 Ekim Cuma günü akşamına kadar, 12: 00 -19: 00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Salgın tedbirlerinin uygulanacağı Dijital Tır'a ziyaretçiler tek tek alınırken, girişte maske dağıtımı yapılacak. Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan Dijital Tır'da ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor.

Dijital Tır'ın içinde Harekete Duyarlı Ekran, 3 Boyutlu Sanal Kutu, Yeşil Perde ve Sihirli Ayna deneyim alanları bulunuyor. Özel olarak üretilen Harekete Duyarlı Ekran, ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor. Yeşil Perde Deneyimi, ileri teknoloji veri işleme olanakları sayesinde özel bir materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor.

Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hemen elden teslim edilebilirken e-posta olarak da gönderilebiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor. 3 Boyutlu Sanal Kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlarken, ileri teknolojiyle havada holografik oluşturularak gerçeküstü izlenim sunuyor. Bu alanda ayrıca altıncı nesil ultra deniz sondaj gemimiz olan Fatih sondaj gemisinin hologram şovu gösteriliyor. trabzon@iletisim. gov. tr

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Artvin'de ziyarete açıldı - Son Dakika

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