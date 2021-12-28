Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Aksaray'da - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Aksaray'da

28.12.2021 18:20
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Aksaray'da

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Dijital Tır projesinin 47. Durağı Aksaray oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Dijital Tır projesinin 47. Durağı Aksaray oldu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanında ziyarete açılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı ziyaret etti.

Proje kapsamında Tır içerisindeki deneyim alanlarında incelemelerde bulunarak ziyaretçilerine verilen hizmet hakkında bilgi alan Vali Hamza Aydoğdu sırasıyla deneyim alanlarını gezdi.

Dijital Tır'da ilk olarak ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, sunulan hizmetlerin bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. Harekete Duyarlı Ekran, 3 Boyutlu Sanal Kutu, Yeşil Perde ve Sihirli Ayna gibi deneyim alanlarından geçen ziyaretçiler Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor.

Vali Hamza Aydoğdu yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının illere gönderdiği dijital TIR'ımızı gezdik. Kırıkkale ilimizden Aksaray'a geldi. Buradan da Hatay'a gidecek. Çocuklarımız da şuan da Tır'ı geziyor. Farkındalık oluşturmak adına çok güzel bir uygulama yapılıyor. Çocuklarımız hem bizim sihalarımızla ilgili bilgi alıyorlar, hem de oyun oynama fırsat buluyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a bu farkındalık çalışması teşekkür ediyorum. Bölge müdürümüze teşekkür ediyorum. TIR'ımız bugün burada, bütün öğrencilerimizi, merak edenleri TIR'ımızı görmeye davet ediyorum. Bu dijital bir çağ, ilgi bilgi çağı. Biz bundan geri kalamayız. Dünyadaki gelişmeleri ve değişmeleri çok hızlı bir şekilde takip etmek istiyoruz. Yani teknoloji, okuryazarlığı, okuma yazma bilmek kadar önemli. Onun için çocuklarımızın da bu gelişmelerden haberdar olması için uygulamalı olarak, böyle farkındalıkların olması, hem çocuklarımız açıcından hem de iller açısından çok güzel oluyor. " dedi.

Dijital Tırı gezen öğrencilere; çok güzel bir deneyim yaşadıklarını ifade ederken düzenlenen etkinlikten çok mutlu olduklarını belirttiler.

Vali Hamza Aydoğdu ziyaretçi öğrencilerle bir süre sohbet ederek ülkemizin geleceği için her alanda özellikle gelişen teknolojinin gerisinde kalmamaları için kendilerini geliştirmelerini, bunun için çok çalışmalarını ve kitap okumalarını istedi.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Aksaray'da - Son Dakika

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