Üye Girişi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Zonguldak'ta - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Zonguldak'ta

10.01.2022 14:11
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Zonguldak'ta

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Zonguldak'ta ziyarete açıldı.

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Zonguldak'ta ziyarete açıldı.

Valilik binası önüne konuşlandırılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nda, ziyaretçiler holografik sunucu tarafından karşılanırken, "Sanal manken", "Sihirli ayna deneyim alanı", "Harekete duyarlı ekran", "Yeşil perde deneyimi", "3 boyutlu sanal kutu" ve "Fatih Sondaj Gemisi"nin holografik görüntüsü vatandaşların beğenisine sunuluyor.

İnteraktif deneyim alanında insansız hava aracı (İHA) ile uçuş deneyimi yaşanırken, bu uçuşun ardından "dijital uçuş sertifikası" alınabiliyor.

Mobil İletişim Tırı'nda incelemelerde bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, tırı kentte misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Burada ülkenin kültürel ve milli değerleri ile vizyon projelerinin vatandaşların gözlemine sunulduğunu aktaran Tutulmaz, "Pandemi olduğu için çok seri şekilde bütün alanları tam görme imkanımız olmadı ama vatandaşlarımız bunların hepsini tek tek deneme imkanı bulacak. Vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz." dedi.

Dijital tır, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

YORUMLAR
500

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Zonguldak, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Zonguldak'ta - Son Dakika


Sadece 180 lira yevmiye karşılığında tonlarca turp yıkıyorlar! Sadece 180 lira yevmiye karşılığında tonlarca turp yıkıyorlar!         
14:09
Son Dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'li dönemin sonu geldi! Yollar ayrıldı Son Dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'li dönemin sonu geldi! Yollar ayrıldı         
14:03
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, yönetimden açıklama bekleniyor Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, yönetimden açıklama bekleniyor         
13:47
İbrahim Tatlıses'ten kendisini dolandıran eski çalışanlarına tehdit: Kanınızı içsem doyamam İbrahim Tatlıses'ten kendisini dolandıran eski çalışanlarına tehdit: Kanınızı içsem doyamam         
13:32
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
14:08 Sadece 180 lira yevmiye karşılığında tonlarca turp yıkıyorlar!
14:03 Hande Erçel'den iki yıl önce vefat eden annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Çok özledim annecim
14:02 Son Dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'li dönemin sonu geldi! Yollar ayrıldı
13:59 Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır
13:47 Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı
13:46 Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, yönetimden açıklama bekleniyor
13:46 Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler
13:41 IMF'den Fed uyarısı: Faiz artışına ve para birimlerinde düşüşlere hazırlanın
13:06 ORC Araştırma 2022'de yaptığı ilk anketin sonuçlarını paylaştı! AK Parti oyları bir ay içinde yaklaşık 1 puan eridi
13:02 Yolunu kestiği eski nişanlısını, sokak ortasında defalarca ateş ederek öldürdü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 14:21:42. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Zonguldak'ta - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement