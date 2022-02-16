Üye Girişi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kocaeli'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kocaeli'de

16.02.2022 12:16
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kocaeli'de

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Kocaeli'de ziyarete açıldı.

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Kocaeli'de ziyarete açıldı.

İzmit ilçesindeki Anıtpark'ta konuşlandırılan tırda ziyaretçiler holografik sunucu tarafından karşılanırken "Sanal manken", "Sihirli ayna deneyim alanı", "Harekete duyarlı ekran", "Yeşil perde deneyimi", "3 boyutlu sanal kutu" ve "Fatih Sondaj Gemisi"nin holografik görüntüsü beğeniye sunuluyor.

İnteraktif deneyim alanında insansız hava aracı (İHA) ile uçuş deneyimi yaşanırken bu uçuşun ardından "dijital uçuş sertifikası" alınabiliyor.

Mobil İletişim Tırı'nda incelemelerde bulunan 22 yaşındaki Ufuk Cezayir, AA muhabirine, gezdiği tırda güzel deneyim yaşadığını söyledi.

Vatandaşlara tırı gezmelerini tavsiye eden Cezayir, "İHA ile uçuş deneyimi yaşadım, puanlar topladım. Fatih Sondaj Gemisi'nin özelliklerini öğrendim, bilgiler aldım. Benim için güzel deneyim oldu." dedi.

Dijital tır, 18 Şubat'a kadar 10.30-17.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kocaeli'de
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kocaeli'de
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kocaeli'de
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kocaeli'de

YORUMLAR
500

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kocaeli, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kocaeli'de - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:52 Eski manken Firdevs Alkan'ın şüpheli ölümü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
12:48 Yaş 20, kazandığı para 111 bin TL
12:22 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım
11:56 Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Korumaların çokluğu dikkat çekti
11:52 Altın Tasarruf Sistemi nasıl çalışacak? 9 soruda 4 senaryo
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız
11:50 Dünyanın çivisi çıktı! Kalabalık meydanda süs havuzunun içinde güpegündüz ilişkiye girdiler
11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
11:39 Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
11:32 İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert: Kadınların takılarına, bileziklerine göz diktiniz!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 13:05:12. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kocaeli'de - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement