Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Erdoğan-Guterres Görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı ve Bölgesel Gelişmeler Değerlendirildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Erdoğan-Guterres Görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı ve Bölgesel Gelişmeler Değerlendirildi

25.04.2022 19:13
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Erdoğan-Guterres Görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı ve Bölgesel Gelişmeler Değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ankara’da görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin değerlendirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ankara'da görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin değerlendirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bugün Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi. BM Genel Sekreteri Guterres, kabulde, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara desteğini ve teşekkürlerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise barışın tesis edilmesi için en muteber çıkış yolu özelliğini muhafaza eden İstanbul sürecinin herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşan tarafların yanı sıra tüm dünyaya da etkileri olan bu krizden çıkış için makul ve uygulanabilir bir diplomatik çözüm bulunacağına inandığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları sona erdirmek için çaba harcarken diğer yandan da sivillerin tahliye edilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması adımlarına katkı vererek, yaşanan insani krizin sonlandırılması için BM ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirtti."

YORUMLAR
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BM Genel Sekreterinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'daki barış çabalarına destek ve teşekkür BM Genel Sekreterinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'daki barış çabalarına destek ve teşekkür Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabulünde, Ukrayna ile Rusya arasında barışın tesisi için İstanbul Süreci'ni herkesin... Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabulünde, Ukrayna ile Rusya arasında barışın tesisi için İstanbul Süreci'ni herkesin...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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