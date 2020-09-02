Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Tekin'den İHA'ya ziyaret - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Tekin'den İHA'ya ziyaret

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Tekin'den İHA'ya ziyaret, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı Erzincan Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, İHA Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ve Erzincan Muhabiri İbrahim Gürler ile bir süre sohbet etti.

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, gerçekleşen ziyarette yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı oldukça geniş görev ve yetki alanında birbirinden önemli çalışmalar yürütüyor. Erzincan Bölge Müdürlüğü olarak bize bağlı olan illerimiz ve ilçelerimizde hem basın-yayın organlarıyla olan işbirliğimizi hem de iletişim başkanlığımızın sorumluluk alanındaki diğer faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz" dedi.

İletişim Başkanlığının tüm çalışmalarında basın kuruluşlarının ve basın mensuplarının her türlü desteğini hissettiklerini kaydeden Yahya Tekin, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız Fahrettin Altun'un öncülüğünde çok önemli çalışmalara imza atıyor. Uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti'nin hemen her alanda savunuculuğunu ve sözcülüğünü yapan başkanlığımız, Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik içeriden ve dışarıdan gelen her türlü saldırıda insiyatif alarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ulusal ve uluslararası toplum nezdinde her yönüyle doğru ve güvenilir bilgilerle tanıtmak amacıyla içerde ve dışarda stratejik iletişim ile yeni nesil iletişim araçlarını etkin kullanarak Türkiye'nin tezlerinin anlatılması, tanıtılması ve hayata geçirilmesini sağlayan projeler ve politikalar üreterek, ulusal ve uluslararası kamuoyuna doğru, tutarlı ve güvenilir bir Türkiye imajı sunmak için önemli çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye aleyhinde yürütülen ve son yıllarda birçok örneğini tecrübe ettiğimiz kara propaganda faaliyetlerinin önlenmek amacıyla haksız saldırı ve eleştirilere anında cevap vererek milli bir savunma yapmaktadır." dedi.

"Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu önemli bir rehber olacak"

Bireyler ve kurumlar için önemli bir iletişim mecrası haline gelen sosyal medyanın doğru kullanımına yönelik bir rehber olması amacıyla "Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu" kitabının İletişim Başkanlığı tarafından hazırlandığını belirten Yahya Tekin, "İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'un kitabın önsözünde, "Hakikat ötesi (post-truth) olarak adlandırılan bu dönemde İletişim Başkanlığı olarak temiz bilgi, temiz sosyal medya ve temiz iletişim için küresel ve ulusal çerçevede çalışmalar yapma hedefimize hepinizi ortak etmek isteriz. Yaşasın hakikat!" ifadelerini kullanarak tüm sosyal medya kullanıcılarına önemli bir rehber olacak, "Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu" kitabını hazırlandığını dile getirdi. Kitapta dijital iletişimin en önemli kanallarından biri olan sosyal medya tüm boyutlarıyla ele alınarak sosyal medya okuryazarlığının önemi ve bu mecradaki ırkçılık, nefret ve öteki söylemine dikkat çekilmektedir. Kriz ortamında sosyal medya kullanımı ve dezenformasyonla mücadele, sosyal medya ve algı yönetimi, sosyal medya bağımlılığı ve sosyal medya hukuku da kitabın diğer önemli bölümlerini oluşturuyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarından sürekli olarak Suriye, Irak, Libya ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili ulusal ve uluslararası kamuoyunu doğru ve güvenilir bilgilerle aydınlatmakta, dünya ve ülke gündeminde yer alan konularla ilgili açıklamalar ve bilgilendirmeleri düzenli olarak yapmakta olduğunu ifade ederek, "İletişim Başkanlığımızın önemli görevlerinden birinin de, gerek ulusal ve yerel basının gerekse ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası basın mensuplarının faaliyetlerini kolaylaştırıcı iş ve işlemleri gerçekleştirme sorumluluğundan hareketle "Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı" düzenledi. İletişim Başkanımız Prof. Dr. Fahrettin Altun çalıştayın açılış konuşmasında "İletişim Başkanlığı, medya çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi noktasında, tüm kurum ve kuruluşlarla oturduğunuz her masada yanınızda yer alacaktır. Bundan en ufak bir kuşkunuz olmasın. Zira nasıl zor şartlar altında çalıştığınızı en iyi bizler biliyoruz." diyerek, medya mensuplarının görevleri sırasında karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi, çözüm önerileri getirilmesi ve sektör çalışanlarının haklarının iyileştirilmesine yönelik yapılması gerekenleri ortaya koymak için gazeteden televizyona, radyodan internete sektörün birçok mecrasından isimleri bir araya geldiği "Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı"nın düzenlendiğini belirtti.

İletişim Başkanlığımız yoğun diplomasi faaliyetlerinin yanında milli bayramlar, önemli gün ve haftaları kutlanmasında da yaptığı çalışmalarla kamuoyunun büyük beğenisini kazanmaktadır. Bunun en son örneği de, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında verilen konser ve ardından 300 insansız hava aracı (İHA) ile yapılan ışık gösterisi tüm vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni toplamıştır. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması için 15 Temmuz'un yıldönümünde Türkiye'de ilk kez 200 drone ile yapılan ışık gösterisinin yanı sıra tüm yıla yayılan çalışmalarla milli birlik ve beraberliğimizin pekişmesine yönelik katkılarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Konuşmasının ardından Yahya Tekin, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "15 Temmuz'u Unutmayacağız, Unutturmayacağız" bilgi setini İhlas Haber Ajansı Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa'ya takdim etti.

İhlas Haber Ajansı Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ise gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin ve ekibine çalışmalarında kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı, Fahrettin Altun, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 16:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Tekin'den İHA'ya ziyaret - Son Dakika

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