Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Tekin'den TYB'ye ziyaret - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Tekin'den TYB'ye ziyaret

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, Sürekli Basın Kartı sahibi olan Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Tekin'den TYB'ye ziyaret, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, Sürekli Basın Kartı sahibi olan Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir'i ziyaret etti.

İletişim Başkanlığı'nın oldukça geniş görev ve yetki alanında birbirinden önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Erzincan İletişim Bölge Müdürü Yahya Tekin, "Erzincan Bölge Müdürlüğü olarak bize bağlı olan illerimizde basın-yayın kuruluşlarımızla ve kamu yararına çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarıyla olan işbirliğimizi geliştirmek için İletişim Başkanlığımızın sorumluluk alanındaki faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz" dedi.

İletişim Başkanlığımızın tüm çalışmalarında basın kuruluşlarımızın ve basın mensuplarımızın desteklerini her zaman hissettiklerini kaydeden Yahya Tekin, "İletişim Başkanlığımız, Prof. Dr. Fahrettin Altun'un öncülüğünde çok önemli çalışmalara imza atıyor. Uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti'nin hemen her alanda savunuculuğunu ve sözcülüğünü yapan Başkanlığımız, Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik içeriden ve dışarıdan gelen her türlü saldırıda insiyatif alarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ulusal ve uluslararası toplum nezdinde her yönüyle doğru ve güvenilir bilgilerle tanıtmak amacıyla içeride ve dışarıda yeni nesil iletişim araçlarını etkin kullanarak Türkiye'nin tezlerinin anlatılması, tanıtılması ve hayata geçirilmesini sağlayan projeler üreterek, ulusal ve uluslararası kamuoyuna doğru, tutarlı ve güvenilir bir Türkiye imajı sunmak için önemli çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye aleyhinde yürütülen ve son yıllarda birçok örneğini tecrübe ettiğimiz kara propaganda faaliyetlerinin önlenmek amacıyla haksız saldırı ve eleştirilere anında cevap vererek milli bir savunma yapmaktadır." dedi.

Bunun yanı sıra, bireyler ve kurumlar için önemli bir iletişim mecrası haline gelen sosyal medyanın doğru kullanımına yönelik bir rehber olması amacıyla "Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu" kitabının İletişim Başkanlığımız tarafından hazırladığını belirten Erzincan İletişim Bölge Müdürü Yahya Tekin, "İletişim Başkanımız Prof. Dr. Fahrettin Altun'un kitabın önsözünde, İletişim Başkanlığı olarak temiz bilgi, temiz sosyal medya ve temiz iletişim için Yaşasın hakikat!" ifadelerini kullanarak tüm sosyal medya kullanıcılarına önemli bir rehber olacak, "Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu" kitabını hazırlandığını dile getirdi. Kitapta dijital iletişimin en önemli kanallarından biri olan sosyal medya tüm boyutlarıyla ele alınarak sosyal medya okuryazarlığının önemi ve bu mecradaki ırkçılık, nefret ve öteki söylemine dikkat çekilmektedir. Kriz ortamında sosyal medya kullanımı ve dezenformasyonla mücadele, sosyal medya ve algı yönetimi, sosyal medya bağımlılığı ve sosyal medya hukuku da kitabın diğer önemli bölümlerini oluşturuyor" dedi.

Erzincan İletişim Bölge Müdürü Yahya Tekin; "Ayrıca İletişim Başkanlığımız, sosyal medya hesaplarından sürekli olarak Suriye, Irak, Libya ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili ulusal ve uluslararası kamuoyunu doğru ve güvenilir bilgilerle aydınlatmakta, dünya ve ülke gündeminde yer alan konularla ilgili açıklamalar ve bilgilendirmeleri düzenli olarak yapmaktadır. Bu kapsamda Cumhuriyet ile yaşıt ulusal ve uluslararası gündeme ilişkin tüm konuları etraflıca ele alan "Ayın Tarihi" dergisi İletişim Başkanlığı tarafından yeniden okuyucuyla buluşturuyor" dedi.

İletişim Başkanlığımızın önemli görevlerinden birinin de, gerek ulusal ve yerel basının gerekse ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası basın mensuplarının faaliyetlerini kolaylaştırıcı iş ve işlemleri gerçekleştirme sorumluluğundan hareketle "Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı" düzenledi. Çalıştayda medya mensuplarının görevleri sırasında karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi, çözüm önerileri getirilmesi ve sektör çalışanlarının haklarının iyileştirilmesine yönelik yapılması gerekenleri ortaya koymak için gazeteden televizyona, radyodan internete sektörün birçok mecrasından isimleri bir araya geldiği İletişim Bölge Müdürü Yahya Tekin belirtti.

İletişim Bölge Müdürü Yahya Tekin, İletişim Başkanlığımız yoğun diplomasi faaliyetlerinin yanında milli bayramlar, önemli gün ve haftaların kutlanmasında da yaptığı çalışmalarla kamuoyunun büyük beğenisini kazanmaktadır. Bunun en son örneği de, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında verilen konser ve ardından 300 insansız hava aracı (İHA) ile yapılan ışık gösterisi tüm vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni toplamıştır. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması için 15 Temmuz'un yıldönümünde Türkiye'de ilk kez 200 drone ile yapılan ışık gösterisinin yanı sıra tüm yıla yayılan çalışmalarla milli birlik ve beraberliğimizin pekişmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Erzincan İletişim Bölge Müdürü Yahya Tekin; "İletişim Başkanımız Prof. Dr. Fahrettin Altun'un selamlarını ileterek, günün anısına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "15 Temmuz'u Unutmayacağız, Unutturmayacağız" bilgi setini, Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir'e takdim ederken İletişim Başkanlığımızın yaptığı tüm çalışmaların kamuoyuna duyurulmasında verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir; "Erzincan'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü'nün bulunmasından dolayı son derece memnunuz. Bölge müdürüm ve ekibi bugüne kadar bizlerle iyi diyaloglar içerisinde oldular. Bundan sonra da bunun aynı şekilde devam edeceğine inancım tamdır" dedi. - ERZİNCAN

Halil İbrahim Özdemir, Sosyal Medya, Erzincan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 12:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Tekin'den TYB'ye ziyaret - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 1673 yeni vaka tespit edildi Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü Mübaşir tartıştığı savcıyı kolundan tabancayla vurarak yaraladı Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 17 kuruş indirim geldi Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Yolcu minibüsü, hafriyat kamyonuna çarpınca yol kan gölüne döndü: 1 ölü, 19 yaralı Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi
Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı         
15:31
Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı         
15:16
Yunanistan'dan gerilimi artıran adım! Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meis Adası'nda devriye atıyor Yunanistan'dan gerilimi artıran adım! Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meis Adası'nda devriye atıyor         
15:08
Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı         
15:08
Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi         
15:04
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi         
14:26
Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki? Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki?         
14:04
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat         
13:38
İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor         
13:28
İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı         
12:29
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı         
11:56
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Beşiktaş'la anlaşan Josef de Souza, 1,3 milyon euro maaş alacak Beşiktaş'la anlaşan Josef de Souza, 1,3 milyon euro maaş alacak         
11:00
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Etebo'yu G.Saray'a gitmeye Onyekuru ikna etti: Hiç düşünmeden transfer ol Etebo'yu G.Saray'a gitmeye Onyekuru ikna etti: Hiç düşünmeden transfer ol         
10:14
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı         
07:19
Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı         
23:58
Büyükçekmece'de karakola rüşvet baskınının görüntüleri aylar sonra ortaya çıktı Büyükçekmece'de karakola rüşvet baskınının görüntüleri aylar sonra ortaya çıktı         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 19:20:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Tekin'den TYB'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei