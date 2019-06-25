Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Japonya'da Türkiye paneli düzenledi

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından Japonya'da, 'Değişen Dünyada Türk Dış Politikası-Küresel Zorluklar ve Bölgesel Tehditlerle Mücadele' başlıklı panel düzenledi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının tüm dünyada aktif kamu diplomasisi hedefiyle yürüttüğü adımlardan biri olan 'Türkiye Konuşmaları' (Turkey Talks) panel serisinin yeni durağı Japonya'nın başkenti Tokyo oldu. 'Değişen Dünyada Türk Dış Politikası-Küresel Zorluklar ve Bölgesel Tehditlerle Mücadele' başlıklı panel, Japonya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı G20 Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenmesi dolayısıyla önem arz ediyor. Tokyo'da Yunus Emre Enstitüsü Japonya Temsilciliği'nde düzenlenen panele, Japon siyaset, akademi, düşünce kuruluşu, medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Denizli Milletvekili, Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, SETA Washington DC Araştırma Direktörü Dr. Kılıç Buğra Kanat ve Institute of Developing Economy-JETRO Temsilcisi Dr. Yasuhi Hazama'nın konuşmacı olarak yer aldığı panelin moderatörlüğünü Sasakawa Vakfı Türkiye Masası Eski Sorumlusu akademisyen Dr. Akira Matsunaga yaptı.KÜRESEL ZORLUKLAR ELE ALINDITürk dış politikasının değerlendirildiği panelde, küresel zorluklar ve bölgesel tehditlerle başa çıkma pratikleri ele alındı. Türkiye ve Japonya arasındaki kültürel ve tarihi ortaklıklara da dikkat çekilen panelde, iki dost ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi vurgusu yapıldı. Panelde ayrıca, Türkiye ve Japonya farklı coğrafi konumlara sahip olsalar da küresel işbirliği hususunda iki ülke arasında geliştirilecek işbirliğinin stratejik önemine işaret edildi. Bu bağlamda, bu hafta Japonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesinin iki ülke açısından önemli bir fırsat olduğu ifade edildi. Panelin ardından Tokyo'da yaşayan Türk toplumu kanaat önderleriyle bir toplantı gerçekleştirildi. Türk heyeti programın ikinci gününde Japon Nikkei Gazetesi temsilcileri ile yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek.

- Ankara