Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Karabulut'tan AA'ya ziyaret - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'yı ziyaret etti.
Karabulut, ziyaretinde, Yerlikaya'ya yeni görevinde başarı diledi.
Yerlikaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında Karabulut'a bilgi verdi.
Karabulut, ziyarette Yerlikaya'ya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bazı yayınlarını takdim etti.
Kaynak: AA
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