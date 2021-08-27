Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü hazırladığı video ile kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü hazırladığı video ile kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü hazırladığı video ile kutladı

27.08.2021 07:39

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü hazırladığı video ile kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü hazırladığı video ile kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, fethin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Altun, "Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünde Anadolu Fatih'i, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. " ifadesini kullandı.

"Anadolu varsa biz de varız" başlığını taşıyan video, 1 dakika 45 saniye olarak hazırlandı. Sultan Alparslan'ın büyük zafer öncesi söylediği, "Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım ya da şehit olur cennete giderim. " sözleriyle başlayan videoda, Malazgirt'ten Kurtuluş Savaşı'na Anadolu için verilen mücadele anlatılıyor.

Video, "950 sene önceki heyecanından hiçbir şey kaybetmeden, tabiatıyla, tarihiyle, insanıyla eşsiz olan bu toprak parçasını bağrına basan, gözü gibi bakan milletimiz, Anadolu'nun yurt edinilmesinin coşkusunu yaşıyor. Malazgirt Zaferi'miz kutlu olsun. " sözleriyle tamamlanıyor. AA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Sultan Alparslan, Fahrettin Altun, Malazgirt, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü hazırladığı video ile kutladı - Son Dakika


Son Dakika
08:42 Al-Hilal'in hocası Jorge Jesus'un transfer hamlesi, Galatasaray taraftarını kızdıracak
08:38 Suudi Arabistan'a giden Jorge Jesus'un isteği Galatasaray taraftarını çılgına çevirdi
08:30 Ameliyat olan Itır Esen'in son durumuyla ilgili bilgi geldi: Durumu iyi, 15 gün hastanede kalacak
08:26 Ameliyat olan Itır Esen'den güzel haber geldi: Durumu iyi, 15 gün hastanede kalacak
08:11 Çiçeği burnunda Real Madrid'li Arda Güler, kulüp tarihine geçti! O paylaşıma beğeni yağdı
08:07 Bu ne hız Arda! Ayağının tozuyla Real Madrid tarihine geçti
07:46 Apar topar evlenen Kaan Urgancıoğlu ilk kez konuştu: Arkadaşımızın nikahına gitmişken evlendik
07:41 Apar topar evlenen Kaan Urgancıoğlu sessizliğini bozdu: Arkadaşımızın nikahına gitmişken evlendik
06:05 Noter, tapu, pasaport, vize dahil harçlara yüzde 50 zam geldi! Yurt dışından telefon getirme izni ise 20 bin oldu
06:03 Noter, tapu, pasaport, vize dahil harçlara yüzde 50 zam! Yurt dışından telefon getirme izni ise 20 bin oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2023 08:56:48. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü hazırladığı video ile kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement