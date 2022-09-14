Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Moskova'da "BM Güvenlik Konseyi Reformu" paneli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Rusya'da, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Reformu: Uluslararası Düzenin Yeniden İnşasına Yönelik Yeni Bir Yaklaşım" başlıklı panel düzenledi.

Başkent Moskova'daki bir otelde düzenlenen ve moderatörlüğünü İletişim Başkanlığı Danışmanı Orhan Gazigil'in üstlendiği panele, Türk ve Rus uzmanların yanı sıra davetliler katıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın da dinleyici olarak katıldığı panel, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Geliştirme ve Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Bıstritskiy'in konuşmasıyla başladı.

BM dahil uluslararası kurumların mevcut işleyişine yönelik karamsar bir yaklaşıma sahip olduğunu belirten Bıstritskiy, "Eskiden sosyalist veya kapitalist ülkeler birlikte yaşayabilir, geleceğe doğru adım atabilir ve insanlık gelişebilir yönünde bir istek vardı. Artık böyle bir istek yok." dedi.

Özellikle dijital veya finans sektörü gibi sınırların olmadığı alanlarda regülasyonların nasıl yapılabileceğini BM dahil kimsenin bilmediğine işaret eden Bıstritskiy, "Bence asıl zorluk, BM nezdinde ne tür bir düzenlenme yapılabilir ki bütün herkesin rasyonel bir şekilde kendi sorunlarını giderebileceği bir kurum haline gelebilsin. Eğer böyle bir entelektüel bir model yaratabilirsek o zaman BM uluslararası bir etkili kurum olabilir." diye konuştu.

"BM'de bir reform zamanı kesinlikle geldi"

Rus Diplomatlar Derneği Başkan Yardımcısı, Yüksek Ekonomi Okulu Ortadoğu ve Kuzey Afrika Çalışmaları Bölüm Başkanı Büyükelçi Andrey Baklanov da BM'nin mevcut işleyişine dair çeşitli eleştirilerde bulundu.

Uluslararası düzenin, BM'nin çalışma şeklinin daha verimli hale gelmesine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Baklanov, "BM'de bir reform zamanı kesinlikle geldi. Ancak BM'deki reformu direkt olarak katılımcıların sayısını değiştirmekle yapamayız. Katılımcı sayısını ne kadar değiştirirsek değiştirelim, katılımcılar arasındaki yol ayrımlarını ve çatışmalarını değiştiremeyiz." dedi.

Baklanov, BMGK'nin mevcut fonksiyonlarını kullanamadığına dair Türkiye'nin tezlerine katıldığını belirterek, "Her ne kadar BMGK'nin 5 üyesinin veto haklarının kaldırılması gerektiğine katılmasak da Türkiye gibi önemli ve güçlü ülkelerin de bu yapıda yer alması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Nobel ödülünü almalıdır"

Rus gazeteci ve askeri uzman İgor Korotçenko ise dünyanın, uluslararası kurumların başa çıkamadığı bir kaos düzenine doğru ilerlediğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki reform talebinin son derece önemli olduğunun altını çizen Korotçenko, "Batıya baktığımız zaman aralarında tartışıyorlar, dünya düzenini bozmaya yönelik adımlar atıyorlar. Sayın Erdoğan ise modern dünyada, geleceğe dair küresel amaçları görebilen çok az lider arasındadır. Kendisi gerçekten geleceği analiz ederek ve geçmişe de bakarak önemli inisiyatiflerde bulunuyor." dedi.

2022 gibi kritik bir yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son derece önemli girişimlerde bulunduğuna dikkati çeken Korotçenko, "Bence ve bu çok sayıda Rus uzmanın da görüşüdür, Cumhurbaşkanı Erdoğan Nobel ödülünü almalıdır. Böyle bir siyaset kesinlikle Nobel ödülüne değerdir." ifadesini kullandı.

Korotçenko, "BM 5'ten büyüktür" girişiminin de dikkatle incelenmesi gerektiğini anlatarak, "BM'de bir reform yapılacaksa bunun adım adım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Direkt, doğrudan bir değişim yapılmasına yönelik girişimlerin engellenme riskleri var. Rusya ve Türkiye arasındaki iş birliğinin de özellikle dünyanın içinde bulunduğu böyle bir dönemde iş birliğini daha da geliştirebilir ve geliştirmelidir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Rusya'daki Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Amur Gadjiyev de Türkiye'nin son dönemde dış politikada çok daha etkin bir siyaset yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'nin farklı bölgelerde pragmatik ve hızlı adımlar attığını vurgulayan Gadjiyev, "Türkiye komşu ülkelere ve küresel düzende önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor." dedi.