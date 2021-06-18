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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Tarafından Konya'da Kurulan Dijital Gösterim Merkezi Ziyaretçi Akınına Uğruyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Tarafından Konya'da Kurulan Dijital Gösterim Merkezi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

18.06.2021 03:03
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Tarafından Konya'da Kurulan Dijital Gösterim Merkezi Ziyaretçi Akınına Uğruyor, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Konya'da açılan Dijital Gösterim Merkezi, normalleşme kararının ardından ziyaretçi akınına uğruyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Konya'da açılan Dijital Gösterim Merkezi, normalleşme kararının ardından ziyaretçi akınına uğruyor.

Her ay birbirinden farklı ve ilgi çekici gösterimlerin sergilendiği Dijital Gösterim Merkezi'nde, Haziran ayına özel olarak hazırlanan, Kadim Anadolu ve Kanal İstanbul Projesinin öyküsü anlatılıyor.

Dijital Gösterim Merkezini ziyaret eden gruplar ilk olarak 360 derecelik Immersive dijital gösterim alanında felsefenin, bilimin ve sanatın hazinesi olan "Kadim Anadolu" için hazırlanan dijital gösterimi deneyimliyor. Hemen ardından Mapping Show alanında ise ziyaretçiler, Cumhuriyet tarihinin mega projesi arasında yer alan ve aynı zamanda geleceğe de bir köprü olacak "Kanal İstanbul" projesi için hazırlanan dijital gösterimi izliyor.

Ziyaretçiler daha sonra dijital hologram gösterim alanına geçerek, üç boyutlu olarak hazırlanan Türkiye'nin en büyük camisi Çamlıca Camii dijital gösterim şovunu izlerken diğer yandan da videowall çalışmasında Çamlıca Cami'ne dair bilinmeyenleri öğrenme fırsatını buluyor.

Son bölümde ise yine, yüzyılın projelerinden biri olan "Kanal İstanbul" projesinin öyküsünü anlatan bir bilgilendirme videosu izleyiciyle buluşuyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan normalleşme kararının ardından vatandaşların yanı sıra öğrenci gruplarının da sık sık ziyaret ettiği Dijital Gösterim Merkezi'nde görme engelli vatandaşlar için görme engelli yolu, işitme engelli vatandaşlar için de işaret lisanı ile anlatımlar yer alıyor.

Pandemi kurallarının uygulandığı Dijital Gösterim Merkezi, hafta içi ve Cumartesi günü 11. 00-20. 00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Tarafından Konya'da Kurulan Dijital Gösterim Merkezi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul, Haziran, Konya, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Tarafından Konya'da Kurulan Dijital Gösterim Merkezi Ziyaretçi Akınına Uğruyor - Son Dakika


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