Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Mevlid-i Şerif" kitabı vatandaşlara hediye edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Süleyman Çelebi 'nin "Mevlid-i Şerif" olarak da bilinen "Vesiletü'n Necat" eserine dair hazırlanan kitap, Millet Camisi'nde düzenlenen Mevlid Gecesi Özel Programı kapsamında İletişim Başkanlığınca vatandaşlara hediye edildi. "2022 Süleyman Çelebi Yılı" kapsamında hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın takdim yazısının yer aldığı kitap, Anadolu'nun kadim değerlerinden birisi olan Süleyman Çelebi ve onun eseri Mevlid-i Şerif'i anlatıyor.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Süleyman Çelebi, Güncel, Son Dakika

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