Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı 19 bölge müdürlüğü kuruldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı 19 bölge müdürlüğü kuruldu.

İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kuruluş kararnamesinde düzenleme yapıldı.

Yapılan yeni düzenlemeye göre Edirne'nin de içerisinde bulunduğu 19 ilde doğrudan merkeze bağlı Bölge Müdürlükleri ile merkez teşkilatında Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı teşkil edildi.

Edirne'de 12 Nisan 2012 tarihinden bu yana mülki idareye bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Mülga Basın-Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına devredilmişti.

Düzenlemeyle merkezi Edirne olmak üzere görev alanı Kırklareli ve Tekirdağ olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğü basın kartları iş ve işlemlerinin yanı sıra; CİMER, kamusal iletişim, stratejik iletişim ve kamu diplomasisi alanlarında faaliyette bulunacak.