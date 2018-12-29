Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Personel Alımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Personel Alımı

24 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına 38 personel alınacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Personel Alımı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına 38 personel alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınavla sözleşmeli olarak İngilizce dilinden 9'u basın-enformasyon personeli ve 29'u iletişim uzman yardımcısı olmak üzere 38 personel alımında bulunulacak.

Basın-enformasyon pozisyonuna başvurmak isteyen adaylarda Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, Sosyoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Karşılaştırmalı Uluslararası Siyaset, Gazetecilik veya Ekonomi alanlarından birinden mezun ya da yüksek lisansını tamamlamış olma şartı aranıyor.

Söz konusu alana başvurmak isteyenlerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak (A) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemesi ya da bu seviyede yabancı dil belgesinin 2017-2018 yılları içinde almış olması gerekiyor.

Başvurular 14-31 Ocak 2019 tarihlerinde mesai bitimine kadar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ek hizmet binasındaki Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Eğitim Birimine yapılabilecek.

İletişim Uzman Yardımcısı

İletişim Uzman Yardımcısı pozisyonu için de en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin Hukuk, Siyasi Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve İktisat Fakültelerinden 10, İletişim Fakültesinden 15 ve Bilgisayar, Yazılım, Elektronik, Elektrik ve Elektronik ve Haberleşme Bölümlerini kapsayan Mühendislik Fakültelerinden ise 4 kişi olmak üzere toplamda 29 personel alımı yapılacak.

Müracaat koşullarını taşıyan tüm adayların alınacağı sınavın başvuruları ise 14-18 Ocak 2019 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) üzerinden kabul edilecek.

Adaylar ayrıntılı bilgilere kurumun telefonundan veya http://www.iletisim.gov.tr web sitesinden ulaşabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:06 Kaynak: AA

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