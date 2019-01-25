Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Yeni Görev

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Yeni Görev

3 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı'nın görevleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Yeni Görev, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı'nın görevleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş'ın Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine atanmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı tarafından yürütülen görevlerin tamamının Prof. Dr. Fahrettin Altun yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütüleceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:50 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Araç Kiralama Şirketi Sixt Türkiye, Konkordato Talep Etti Teröristbaşı Öcalan'ın Yakalanmasının Yolunu Açan Adana Mutabakatı Yeniden Gündeme Geldi

Türkiye'nin Yerli ve Milli Temizlik Ürünü BORON Piyasada Türkiye'nin 'Bor'undan Türkiye'nin Temizlik Ürünü; Boron
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:50:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Yeni Görev
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]