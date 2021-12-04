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'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi' İstanbul'da yapılacak - Son Dakika

'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi' İstanbul'da yapılacak

04.12.2021 12:21
'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi' İstanbul'da yapılacak

İLETİŞİM Başkanlığı'nca 11-12 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde 'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi' düzenlenecek.

İLETİŞİM Başkanlığı'nca 11-12 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde 'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi' düzenlenecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, stratejik iletişim konusunda dünyanın dört bir yanından alanında uzman isimleri bir araya getirecek zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video mesaj ile katılacak. 2 gün sürecek zirveye 30'dan fazla ülkenin akademi, düşünce kuruluşları, kamu sektörü, medya, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarından temsilcileri katılım sağlayacak. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılışta konuşacağı zirvede, 41'i uluslararası kuruluşlardan olmak üzere toplam 112 konuşmacı ve 3 binden fazla davetli hazır bulunacak. Zirvenin ilk gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev ' Karabağ: Bir Zaferin İletişimi' başlıklı konuşma yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise 'Hayat Ulaşınca Başlar' başlıklı özel oturumda Türkiye'nin ulaşım, altyapı ve haberleşme projelerinin stratejik kazanımlarını ele alacak.

ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN YÜKSEK DÜZEYLİ KATILIMZirvede stratejik iletişim, kamu diplomasisi, dijital diplomasi, dezenformasyon, kriz yönetimi, iletişim kampanyaları, devlet iletişimi, yeni medya, halkla ilişkiler, açık istihbarat, sosyal medya ağ analizi, ulus markalama, pazar verileri, yeni iletişim teknolojisi trendleri, stratejik pazarlama, medya bütçeleri, algoritmaların insan hayatına etkisi, kamuoyu araştırmaları ve siyasal iletişimi gibi konular ele alınacak. 21 panelin yanı sıra çeşitli etkinliklerin de yapılacağı zirveye NATO, Avrupa Birliği, OECD, UN, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi uluslararası kuruluşların stratejik iletişim alanında görev yapan üst düzey yöneticileri konuşmacı olarak yer alacak.Zirvede 'Her Çocuk İçin İletişim' ve 'NATO'nun Stratejik İletişimi', 'Covid-19 Salgını Döneminde İletişim' başlıklı sunumlar yapılacak. IPSOS, Nielsen gibi dünyaca ünlü araştırma şirketlerinin küresel CEO'larının konuşmacı olarak katılım sağlayacağı zirvede dünyaca tanınan sosyal medya fenomenleri, yazarlar ve akademisyenler de yer alacak. Ayrıca Singapur, Büyük Britanya, Estonya, Letonya, Şili, Nijerya gibi devletlerin iletişim stratejilerine yön veren üst düzey bürokratlar, ülkelerinin iletişim kampanyalarına dair tecrübe paylaşımlarında bulunacak. TÜRKİYE'NİN MİLLİ VE YERLİ MARKA HİKAYELERİ PAYLAŞILACAK Diğer taraftan zirvede TOGG, THY'nin yanı sıra bazı özel şirketlerin üst düzey katılımcılarının da konuşmacı olacağı 'Türkiye'nin Markaları' panelinde önde gelen milli ve yerli markaların hikayeleri paylaşılacak. Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık da özel oturumda Türkiye'nin insani yardım ve kriz iletişimi konularındaki tecrübelerini aktaracak. Uluslararası pazarda faaliyet gösteren yerli veri ve yapay zeka şirketlerin temsilcileri ile Türkiye'nin önde gelen dijital yayıncıları da hazır bulunacağı zirvede ayrıca kadın iletişimcilerin katılacağı özel bir panel düzenlenecek. TRT ve Anadolu Ajansı'ndan yetkililerin özel panellerde kamu yayıncılığı konusunda son gelişmeleri aktaracağı zirvede, 'Youtube Trendleri ve Z Kuşağı' konulu panel de düzenlenecek ve gençlerin video izleme alışkanlıkları masaya yatırılacak. Zirvede Türkiye'deki Suriyeli iş insanlarının ekonomiye olan katkısına dair gerçek hayat hikayelerini içeren bir panel düzenlenecek. Zirveye kayıtlar 'https://www.stratcomsummit.com/' adresinden yapılabilecek.'KÜRESEL MARKA HALİNE GETİRECEĞİZ'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zirveye ilişkin yaptığı değerlendirmede, 21'inci yüzyılda teknolojinin gelişmesiyle stratejik iletişimin büyük önem kazandığına işaret ederek, İletişim Başkanlığı olarak bu alanda uluslararası düzeyde önemli zirveye ev sahipliği yapacaklarını belirtti. Stratejik iletişim alanında dünyanın en önemli isimlerinin İstanbul'da bir araya geleceği zirve ile Türkiye'nin stratejik iletişim alanında küresel marka değerini yükseltmeyi amaçladıklarını vurgulayan Altun, zirvenin stratejik iletişim ekosisteminin buluşma noktası olacağını bildirdi. Altun, "İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenecek ve önümüzdeki yıllarda da devam edecek zirve ile İstanbul'u stratejik iletişim çalışmalarının dünyadaki merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Güncel tartışmaları, sorunları ve gelecekteki eğilimleri kapsamlı ve bilimsel bir zeminde sunacak olan bu zirve, stratejik iletişim ekosistemine ilişkin daha fazla eğitim ve araştırmayı da teşvik eden bir merkez olacak" dedi.


İstanbul, Türkiye, Aralık, Kamu, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi' İstanbul'da yapılacak - Son Dakika


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