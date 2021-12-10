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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenecek Stratcom Summit '21 yarın başlayacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenecek Stratcom Summit '21 yarın başlayacak

10.12.2021 20:33
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenecek Stratcom Summit '21 yarın başlayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) yarın başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) yarın başlayacak.

Stratejik iletişim konusunda dünyanın dört bir yanından alanında uzman isimleri bir araya getirecek zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video mesajla katılacak.

Zirveye, akademi, düşünce kuruluşları, kamu sektörü, medya, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katılım sağlayacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da açılışta konuşma yapacağı zirvede iki gün, iki ayrı sahnede, 23 farklı ülkeden toplam 121 konuşmacı ve 3 binden fazla davetli bir araya gelecek.

Zirvede, stratejik iletişim, kamu diplomasisi, dijital diplomasi, dezenformasyon, kriz yönetimi, iletişim kampanyaları, devlet iletişimi, yeni medya, halkla ilişkiler, açık istihbarat, sosyal medya ağ analizi, metaverse, ulus markalama, pazar verileri, yeni iletişim teknolojisi trendleri, stratejik pazarlama, medya bütçeleri, algoritmaların insan hayatına etkisi, kamuoyu araştırmaları ve siyasal iletişim gibi güncel konular ele alınacak.

NATO, Avrupa Birliği, OECD, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların görevlileri konuşmacı olacak

Zirvenin ilk gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Karabağ: Bir Zaferin İletişimi" başlıklı konuşma yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise "Hayat Ulaşınca Başlar" başlıklı özel oturumda Türkiye'nin ulaşım, altyapı ve haberleşme projelerinin stratejik kazanımlarını anlatacak.

NATO, Avrupa Birliği, OECD, Birleşmiş Milletler UNICEF, BM Çevre Programı, BM Kalkınma Programı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gibi uluslararası kuruluşların stratejik iletişim alanında görev yapan üst düzey yöneticileri konuşmacı olarak yer alacak.

UNICEF İletişim Direktörü Paloma Escudero, "Her Çocuk İçin İletişim" ve OECD İletişim Direktörü Anthony Gooch Galvez "COVID-19 Salgını Döneminde İletişim", Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Dijital İletişim Direktörü Miklos Gaspar, "Nükleer Enerjinin İletişimi" başlıklı sunumlarıyla zirvenin konuşmacıları arasında yer alacak.

Çok sayıda ülkenin iletişim stratejilerine yön veren bürokratları tecrübelerini aktaracak

TOGG'un CEO"su Gürcan Karakaş, IGA'dan Mehmet Kalyoncu ve THY'den Mert Dorman, "Türkiye'nin Markaları" özel oturumunda ülkenin önde gelen markalarının hikayelerini izleyicilerle paylaşacak.

Zirvede ayrıca, Alemşah Öztürk, İlkay Gürpınar, Gonca Karakaş, Nüzhet Algüneş gibi Türkiye'nin reklam ve medya planlama ekosisteminin önde gelen isimleri de sektörel panellerde buluşacak.

Etiya, Datamind, Tazi.ai ve Somera gibi uluslararası pazarda faaliyet gösteren yerli veri ve yapay zeka şirketleri güncel gelişmeleri değerlendirecek.

Zirvede yurt içi ve dışından akademisyenlerin katılımıyla enformasyon savaşları, dezenformasyon, açık istihbarat alanlarında araştırmalardan veriler izleyicilere sunulacak.

Çeşitli alanlarda Türkiye'nin yurt içi ve dışındaki çalışmalarının detaylarına yer verilecek.

Zirvenin özel bir oturumunda Türkiye'nin önde gelen dijital yayıncıları yeniden tanımlanan gazetecilik mesleğiyle ilgili görüşleriyle izleyiciler önüne çıkacak.

Çok sayıda ülkenin iletişim stratejilerine yön veren bürokratları tecrübelerini aktaracak.

Singapur, Birleşik Krallık, Estonya, Letonya, Şili, Kosova, Nijerya gibi devletlerin iletişim stratejilerine yön veren üst düzey bürokratları, ülkelerinin iletişim kampanyalarına dair tecrübe paylaşımında bulunacak.

Birleşik Krallık'ın İletişim Başkanlığı konumunda olan Government Communication Services'in (GCS) başında 9 yıldır bulunan Alex Stuart Aiken ilk gün sabah oturumunda gerçekleştireceği konuşmada, stratejik iletişimin temel prensiplerinden bahsedecek.

Ayrıca, NATO'nun Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Janis Sarts, stratejik iletişim konulu sunumunu gerçekleştirecek.

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise özel bir oturumda Türkiye'nin insani yardım ve kriz iletişimi konularındaki tecrübelerini aktaracak.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki zirvede kadın iletişimcilerin katılacağı özel bir panel de düzenlenecek.

TRT ve Anadolu Ajansından yetkililerin özel panellerde, kamu yayıncılığı konusunda son gelişmeleri aktaracağı zirvede, "Videonun Geleceği ve İçerikleri Stratejisi" konulu bir panelle de gençlerin video izleme alışkanlıkları masaya yatırılacak.

IPSOS CEO'su Ben Page ve Nielsen CEO'su Yuneeb Khangibi gibi dünyaca ünlü araştırma şirketlerinin küresel üst yöneticilerinin yanında, ülke yöneticilerinin de konuşmacı olarak katılım sağlayacağı zirvede, dünyaca tanınan sosyal medya fenomenleri, yazarlar ve akademisyenler de yer alacak.

"İstanbul'u stratejik iletişim çalışmalarının merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz"

Twitter fenomeni Vala Afshar, ülke markalamasının fikir babası olarak bilinen Simon Anholt, Facebook'la ilgili yazdığı The Ugly Truth kitabı dünyada bestseller olan Sheera Frenkel gibi tanınmış yazarlar ve konuşmacılar da Stratcom Summit '21'de düşüncelerini aktaracak.

Cambridge Analytica skandalının ortaya çıkarılmasındaki çalışmasıyla büyük üne kavuşan ve The Great Hack adlı belgeselin anlatıcısı olan David Carroll'un yanı sıra pazarlama, teknoloji, kamu diplomasisi ile stratejik iletişim konusundaki akademik çalışmaların önde gelen isimlerinden Nancy Snow, Derina Holtzhausen ve Glen Gilmore da zirvedeki diğer konuşmacılar arasında yer alıyor.

Zirvede, Türkiye'deki Suriyeli iş insanlarının ekonomiye olan katkısına dair gerçek hayat hikayelerini içeren bir panel de düzenlenecek.

Son olarak zirvede, Türkiye'nin DAEŞ ile ön saflarda gerçekleştirdiği mücadelesi, görev almış muvazzaf askerlerin kendi ağızlarından dinleyicilere aktarılacak.

Zirveye kayıtlar "https://www.stratcomsummit.com/" adresinden yapılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, 21. yüzyılda teknolojinin gelişmesiyle stratejik iletişimin büyük önem kazandığına işaret ederek, İletişim Başkanlığı olarak bu alanda uluslararası düzeyde çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Stratejik iletişim alanında dünyanın en önemli isimlerinin İstanbul'da bir araya geleceği zirve ile Türkiye'nin stratejik iletişim alanında küresel marka değerini yükseltmeyi amaçladıklarını vurgulayan İletişim Başkanı Altun, zirvenin stratejik iletişim ekosisteminin buluşma noktası olacağını belirtti.

İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenecek ve önümüzdeki yıllarda da devam edecek zirve ile İstanbul'u stratejik iletişim çalışmalarının dünyadaki merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Güncel tartışmaları, sorunları ve gelecekteki eğilimleri kapsamlı ve bilimsel bir zeminde sunacak olan bu zirve, stratejik iletişim ekosistemine ilişkin daha fazla eğitim ve araştırmayı da teşvik eden bir merkez olacak."

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Kongre, Haliç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenecek Stratcom Summit '21 yarın başlayacak - Son Dakika


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