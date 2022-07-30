Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Başar ve çeşitli kurumların temsilcileri de AA standını ziyaret etti.

Gençlere devletin sunduğu imkanların uzmanlar tarafından yüz yüze anlatıldığını belirten Başar, şunları kaydetti:

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Kocaeli'de başladı - Son Dakika

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