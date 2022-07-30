"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Kocaeli'de başladı - Son Dakika
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"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Kocaeli'de başladı

30.07.2022 20:07
"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Kocaeli'de başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Kocaeli'de başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Kocaeli'de başladı.

Gençleri kamu kurumlarıyla buluşturmak amacıyla İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, çeşitli kurumlar stant açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların yer aldığı etkinliğe, lise ve üniversitelerde okuyan gençler ilgi gösterdi.

Ziyaretçiler, stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programları konularında bilgilendirildi.

"Burs imkanları yüz yüze anlatılıyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, AA muhabirine, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" etkinliklerine bugüne değin 300 bine yakın gencin katıldığını söyledi.

Gençlere devletin sunduğu imkanların uzmanlar tarafından yüz yüze anlatıldığını belirten Başar, şunları kaydetti:

"Gençlerin geleceklerini kurarken, kariyerlerini planlarken devletin her imkanıyla neler yapabilecekleri hususunda bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Yıl sonuna kadar 7 bölgede 16 şehirde gerçekleştirilecek etkinliklerde 1 milyondan fazla gencin katılımı öngörülüyor."

AA standı da yer alıyor

Anadolu Ajansı da stant açan kurumlar arasında yer aldı.

AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, AA Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü ile Çalışan Deneyimi Müdürlüğü yetkilileri, gençlere bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Başar ve çeşitli kurumların temsilcileri de AA standını ziyaret etti.

Gençler memnun

Ziyaretçilerden Burhan Saraç, üniversite tercih döneminde kamu kurumlarını yakından tanımanın kendisine faydalı olacağına inandığını söyledi.

Ziyaretçiler arasında AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları İl Başkanı Çağatay Çağlayan da yer aldı. Çağlayan, stantları tek tek gezerek devletin gençlere verdiği destekler hakkında bilgiler aldıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Kocaeli'de başladı - Son Dakika

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