"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Diyarbakır'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Diyarbakır'da başladı

01.10.2022 16:02

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Diyarbakır'da başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Diyarbakır'da başladı.

Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 30'u aşkın kurum ile kuruluş, gençleri kamuyla buluşturacak ve devlet teşviklerinin tanıtıldığı stantlar açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların yer aldığı etkinliğe, ilk, orta, lise ve üniversitelerde okuyan gençler ile aileler ilgi gösterdi.

Ziyaretçiler, stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar ve Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, stantları gezdi.

Gezdiği AA standında etkinliği değerlendiren Vali Su, iki gün sürecek fuarın hareketli ve canlı geçtiğini dile getirdi.

"Etkinlik, gençlerimizi, çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı bilgilendirme bakımından çok önemli" diyen Su, "Devletimiz her kesime çok önemli katkılar sağlıyor ama vatandaşlarımız bunu bilmeyebiliyor. Bu kapsamda burayı gezen tüm gençlerimiz yapılan teşvikleri yerinde görüyor. Haberleri yoksa haberdar olup müracaat ediyorlar" ifadesini kullandı.

"11. durak Diyarbakır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Başar da AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin 11. durağında olduklarını, ilginin çok güzel olduğunu ve gençlerin yoğun teveccüh gösterdiğini ifade etti.

Devletin gençlere yönelik destek, hibe, fon, burs, kredi gibi teşvik unsurlarını ilgili kurumların uzman ekiplerinden öğrendiklerini anlatan Başar, şunları kaydetti:

"Bu sayede gençlerimiz de kariyerlerini kurgularken, geleceklerini planlarken devletimizin hangi imkanıyla neler yağabilecekleri hususunda bir farklılık yaratmayı amaçlıyoruz. Geçen hafta Erzurum'daydık. Yaklaşık 400 bin gencimizle birebir temas sağlamış olduk. İnşallah haftaya Van'a gideceğiz, sonrasında İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Ankara programlarımız olacak. Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizle temas sağlamış olacağız."

AA standı da yerini aldı

Anadolu Ajansı (AA) da stant açan kurumlar arasında yerini aldı.

AA Diyarbakır Bölge Müdürü İbrahim Yakut, AA Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü ile İnsan Kaynakları Operasyonları Müdürlüğü yetkilileri, standı ziyaret edenlere kurum hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Başar, çeşitli kurum temsilcileri ve gençler de AA standını ziyaret etti.

YORUMLAR
500
DBB, 'Devlet Teşvik Tanıtım Günleri'nde projelerini tanıtacak DBB, 'Devlet Teşvik Tanıtım Günleri'nde projelerini tanıtacak Diyarbakır ve Bingöl'de 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği yapıldı Diyarbakır ve Bingöl'de 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği yapıldı
Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Diyarbakır, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Diyarbakır'da başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:55 Adana Demirspor taraftarından Onyekuru'ya çirkin ithamlar! Muslera ile karşı karşıyayken yaptığı gündem oldu
20:50 Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve kamyonet şarampole devrildi: 25 kişi yaralı
20:44 Ukrayna ordusunun başlattığı operasyon sonuç verdi! Köşeye sıkışan Ruslar Lyman kentinden geri çekildi
20:29 Umut Bozok attığı gol sonrası yaşadıklarına tepki gösterdi: Çok zoruma gitti, Türk futbolcusuyuz
19:57 Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçı sonrası tepki gösterdi: Her halde kendisini affettirmeye çalıştı
19:48 Başkan İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığını sorusuna cevap: Endişe etme, altılı masa en doğru kararı verecek
19:42 Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
19:06 Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
18:58 Adana Demirspor-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
18:38 Mehmetçik Katar yolcusu! Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 21:48:01. #1.13#
SON DAKİKA: "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Diyarbakır'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement