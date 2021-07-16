Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz'a özel görsellerle... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz'a özel görsellerle...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz\'a özel görsellerle...
Son Güncelleme: 16.07.2021 04:15

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz'a özel görsellerle ışıklandırıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz'a özel görsellerle ışıklandırıldı.

İletişim Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, Türk bayrağı ve 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara ilişkin görsellerin yer aldığı videolar yansıtıldı.

Işıklı gösteride milli iradenin zaferi "Türkiye Geçilmez" sloganıyla anlatıldı.

Bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler de ışıklı mapping gösterisini ilgiyle izledi.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Sadece Haberler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz'a özel görsellerle... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz'a özel görsellerle... - Son Dakika
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