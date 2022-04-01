Antalya'da 'Uluslararası Genç İletişimciler Forumu' düzenlenecek - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle bu yıl ilk kez yapılacak 'Stratcom Youth: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu' 6-1 1 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; geçen yıl Aralık ayında dünya çapında uzmanları ve liderleri bir araya getiren 'Stratcom Summit: Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin yan etkinlikleri arasında yer alan ve ilk kez düzenlenen 'Stratcom Youth: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu', yurt içi ve yurt dışındaki iletişim fakültesi 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerini ağırlayacak. Forum, iletişim öğrencilerine mesleki alandaki teorik ve pratik bilgilerini geliştirme ve alanında uzman kişilerle bir araya gelme fırsatı sunacak. Etkinlikte stratejik iletişim, kamu diplomasisi, dezenformasyonla mücadele, dijital medya, kriz iletişimi, halkla ilişkiler ve gazetecilik başta olmak üzere iletişim alanındaki 20'den fazla konu başlığında eğitimler ve atölyeler düzenlenecek. Forumda ayrıca katılımcı öğrencileri iş hayatına hazırlamak amacıyla kariyer planlama eğitimi verilecek. 6 gün sürecek program sonunda öğrencilere katılım belgesi sunulacak. Antalya'da gerçekleştirilecek forumda kültürel etkinlikler de önemli yer tutacak.

Program kapsamında katılımcı öğrenciler; Kaleiçi, Yivli Minare, Şehzade Korkut Cami , Yat Limanı, Düden Şelalesi ve Aspendos gibi birçok kültürel noktayı ziyaret etme fırsatı bulacak. 'Uluslararası Genç İletişimciler Forumu', 10 ülkeden 100 öğrenciyi kabul edecek ve katılımcılar başvuru sonucu belirlenecek. Foruma başvurular, 'https://www.stratcomsummit.com/youth' linki üzerinden 15 Nisan'a kadar yapılabilecek. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda foruma katılma hakkı kazanan öğrencilerin isimleri, 1 Mayıs 'ta açıklanacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da foruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediğimiz Stratcom Youth Forumu ile yurt içi ve yurt dışından öğrencilerimize stratejik iletişim vizyonunu aktararak, mesleki kariyerlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Genç iletişimcilerimizi forumumuza bekliyoruz" dedi.