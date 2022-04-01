Antalya'da 'Uluslararası Genç İletişimciler Forumu' düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da 'Uluslararası Genç İletişimciler Forumu' düzenlenecek

01.04.2022 13:15
Antalya'da 'Uluslararası Genç İletişimciler Forumu' düzenlenecek

İLETİŞİM Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle bu yıl ilk kez yapılacak 'Stratcom Youth: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu' 6-11 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

İLETİŞİM Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle bu yıl ilk kez yapılacak 'Stratcom Youth: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu' 6-1 1 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; geçen yıl Aralık ayında dünya çapında uzmanları ve liderleri bir araya getiren 'Stratcom Summit: Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin yan etkinlikleri arasında yer alan ve ilk kez düzenlenen 'Stratcom Youth: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu', yurt içi ve yurt dışındaki iletişim fakültesi 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerini ağırlayacak. Forum, iletişim öğrencilerine mesleki alandaki teorik ve pratik bilgilerini geliştirme ve alanında uzman kişilerle bir araya gelme fırsatı sunacak. Etkinlikte stratejik iletişim, kamu diplomasisi, dezenformasyonla mücadele, dijital medya, kriz iletişimi, halkla ilişkiler ve gazetecilik başta olmak üzere iletişim alanındaki 20'den fazla konu başlığında eğitimler ve atölyeler düzenlenecek. Forumda ayrıca katılımcı öğrencileri iş hayatına hazırlamak amacıyla kariyer planlama eğitimi verilecek. 6 gün sürecek program sonunda öğrencilere katılım belgesi sunulacak. Antalya'da gerçekleştirilecek forumda kültürel etkinlikler de önemli yer tutacak.

Program kapsamında katılımcı öğrenciler; Kaleiçi, Yivli Minare, Şehzade Korkut Cami, Yat Limanı, Düden Şelalesi ve Aspendos gibi birçok kültürel noktayı ziyaret etme fırsatı bulacak. 'Uluslararası Genç İletişimciler Forumu', 10 ülkeden 100 öğrenciyi kabul edecek ve katılımcılar başvuru sonucu belirlenecek. Foruma başvurular, 'https://www.stratcomsummit.com/youth' linki üzerinden 15 Nisan'a kadar yapılabilecek. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda foruma katılma hakkı kazanan öğrencilerin isimleri, 1 Mayıs'ta açıklanacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da foruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediğimiz Stratcom Youth Forumu ile yurt içi ve yurt dışından öğrencilerimize stratejik iletişim vizyonunu aktararak, mesleki kariyerlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Genç iletişimcilerimizi forumumuza bekliyoruz" dedi.


YORUMLAR
500
Türkiye - Irak Ticaret Forumu Erbil'de devam ediyor Türkiye - Irak Ticaret Forumu Erbil'de devam ediyor 'Türkmenistan'ın Gazı ve Petrolü' konulu yatırım forumu 'Türkmenistan'ın Gazı ve Petrolü' konulu yatırım forumu Arkadaşlarıyla iddiaya girip denizde boğulan genç için cenaze töreni düzenlendi Arkadaşlarıyla iddiaya girip denizde boğulan genç için cenaze töreni düzenlendi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da 'Uluslararası Genç İletişimciler Forumu' düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
14:27 Yıldız Tilbe, sahipsiz köpeklerle ilgili paylaşımından dolayı linç edildiği için savcılığa suç duyurusunda bulundu
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Putin ile görüşecek! "Zelenski ile görüşme" teklifini iletecek
14:25 Erdoğan'ın önerdiği manda yoğurdu üretiminde lider ilimiz Tokat!
14:21 Aşk Mantık İntikam'da bugün neler olacak? Esra, Ozan'ı affedebilecek mi?
14:15 Boş baklava, boş tost, boş gözlemeden sonra İstanbul'da boş dürüm satılmaya başlandı: 10 TL
14:13 İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı
14:05 Erkek arkadaşıyla görüşen kızı sokakta evire çevire dövdü, adliyede gazetecilere gülücüklü poz verdi!
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı: Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:39:42. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da 'Uluslararası Genç İletişimciler Forumu' düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement