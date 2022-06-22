Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "devletimiz yeşil vatan için seferber" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "devletimiz yeşil vatan için seferber" paylaşımı Açıklaması

22.06.2022 04:14
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "devletimiz yeşil vatan için seferber" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 8 dakika içerisinde ilk müdahalenin gerçekleştirdiğini, 688 personel, 172 arazöz ve 17 dozerle bölgedeki yangınların kontrol altına alınması için kahramanca mücadele edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 8 dakika içerisinde ilk müdahalenin gerçekleştirdiğini, 688 personel, 172 arazöz ve 17 dozerle bölgedeki yangınların kontrol altına alınması için kahramanca mücadele edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından "devletimiz yeşil vatan için seferber" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Tüm kurum ve kuruşlarımızla Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Yangın Yönetim Merkezindeki birimlerin yangına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüzden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 688 personel, 172 arazöz ve 17 dozer bölgedeki yangınları kontrol altına almak için kahramanca mücadele etmektedir. AFAD bünyesinde Muğla, Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan gelen ekipler de yangınlara aralıksız olarak müdahale etmektedir." bilgisi yer aldı.

Kriz masası oluşturuldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve AFAD'ın yer aldığı kriz masası oluşturularak, vatandaşların ve kamuoyunun doğru bilgilendirmesi için anlık bilgi akışı sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Devletimiz yanan her bir ağaç yerine yüzlerce fidan dikmekte ve ormanlarımızdaki her bir canlıyı korumak için gereken her türlü tedbiri almaktadır." görüşü aktarıldı.

Dezenformatif içeriklere dikkat

Açıklamada, devletin tüm imkanları ve üst düzey koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenini hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Marmaris, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 'devletimiz yeşil vatan için seferber' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

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