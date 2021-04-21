İletişim Başkanlığı, 23 Nisan'ı dijital gösterimle kutlayacak - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanlığı tarafından düzenlenen '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dijital Gösterimi', Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açıldı.

Dijital gösterimde, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla taçlanan milli mücadele süreci, zengin fotoğraflar ve video görüntüleri eşliğinde anlatılacak. TBMM'nin açılış günü 23 Nisan'ın aynı zamanda Çocuk Bayramı olmasının hikayesi de sergide yer alacak. Gösterimlerin üç boyutlu hologram ve video mapping tekniği ile gerçekleştirileceği dijital sergi, 18 Mayıs'a kadar Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Covid-19 salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı sergide, girişlerde ateş ölçümü yapılarak, misafirlerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması sağlanacak. Dijital gösterim, cumartesi ve pazar günleri kapalı olacak. Serginin medya tanıtımı ise yarın 11.00'de gerçekleştirilecek.