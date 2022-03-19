Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısı

19.03.2022 12:45
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sanatçı Şükriye Tutkun'un seslendirdiği "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısı kamuoyuyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sanatçı Şükriye Tutkun'un seslendirdiği "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısı kamuoyuyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğine vurgu yapan "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısı yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şarkı için hazırlanan klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Sanatçı Şükriye Tutkun'un seslendirdiği "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısının klibinde Türkiye'nin milli değerleri, birlik ve beraberliği vurgulanırken ulaşımdan savunmaya, eğitimden enerjiye, sağlıktan insani yardıma çeşitli alanlarda gerçekleştirilen atılımlar yer aldı. Türkiye'nin mega projelerinin yer aldığı klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan 1915 Çanakkale Köprüsünden görüntülere de yer verildi.

Fahrettin Altun, şarkıya ilişkin paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye'miz, ülkemiz ne güzel bir memleket, ne kutlu bir vatan. Bu vatan için gece gündüz çalışan güçlü bir liderimiz var. Hikayemiz burada, sazımız burada, sözümüz burada. Kalbimiz burada, burası için atıyor. Birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar. Kıymetli sanatçı Şükriye Tutkun'a bu değerli çalışması için duygularımıza tercüman olduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kadife sesi bu güzel memlekette hep var olsun."

"Birlikte Türkiye'yiz" şarkısının sözleri şöyle:

"Biiznillah…

İnandık Hak yoluna

Kefil O'dur kuluna

Düşkünüz sevdasına

Vatanın bekasına

Kurbanım salasına

Canım yetene kadar

Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek

Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar

Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz

Birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar

Elhamdülillah…

Tarihe ışık tutan

Mazluma kucak açan

Dünyaya örnek olan

Geçmişten geleceğe

Ümmete sahip çıkan

Recep Tayyip Erdoğan

Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek

Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar

Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz."

YORUMLAR
500
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Şükriye Tutkun, Türkiye, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 'Birlikte Türkiye'yiz' şarkısı - Son Dakika


Son Dakika
12:48 İstanbullular dikkat! Hem Belediye Başkanı hem Vali uyardı: 12.00-24.00 arası yoğun kar yağacak
12:45 Mardin'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
12:43 Domuz yuvasına baskın yapan dev ayı, arkasına bakmadan kaçtı
12:42 Amerika'dan Rusya'yla savaşmak için geldiler, Rus ordusunun tuzağına düştüler: İşte o görüntüler
12:41 Başkan Çebi'den geri dönmek isteyen Aboubakar'a hayır
12:40 Harçlıklarını kitap yerine abur cubura harcayınca yazılı özeleştiri verdiler: İşte Dicle ile Ekin kardeşlerin özeleştiri metni
11:48 Arsenal'ın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Müslüman oldu!
11:46 Oğlunun sevgilisine tecavüz edip, intiharına neden olan adama hakim de patladı: Karından da mı utanmadın?
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 12:52:46. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement