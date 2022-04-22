Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından çocuklara özel 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından çocuklara özel 23 Nisan kutlaması

22.04.2022 13:07

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara özel bir etkinlik düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara özel bir etkinlik düzenledi.

İletişim Başkanlığı konferans salonundaki etkinliğe, kurum personeli ile çocukları katıldı.

Çocukların Türk bayrakları ile karşılandığı etkinlikte, TRT Çocuk tarafından hazırlanan Aslan Hürkuş Kayıp Elmas sinema gösterimi yapıldı.

Özel ışık gösterilerinin yer aldığı programda, misafir çocuklar, palyaçoyla birlikte balon yapma, yüz boyama ve dans etkinlikleriyle renkli dakikalar geçirdi.

Çocukların sevdiği renkli macun, pamuk şeker, patlamış mısır gibi ikramların yapıldığı ve çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinlikte, 23 Nisan ve çocuk şarkıları söylendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personeli ile kurum yetkilileri de miniklerin neşesine ortak oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İletişim Başkanlığı çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çalışma arkadaşlarımızın çocukları '23 Nisan Şenliği'nde bir araya geldi. Çocuklarımızın yüzlerinin güldüğü nice güzel yarınlara, bayramlara." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından çocuklara özel 23 Nisan kutlaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından çocuklara özel 23 Nisan kutlaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından çocuklara özel 23 Nisan kutlaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından çocuklara özel 23 Nisan kutlaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından çocuklara özel 23 Nisan kutlaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından çocuklara özel 23 Nisan kutlaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından çocuklara özel 23 Nisan kutlaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından çocuklara özel 23 Nisan kutlaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından çocuklara özel 23 Nisan kutlaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından çocuklara özel 23 Nisan kutlaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından çocuklara özel 23 Nisan kutlaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından çocuklara özel 23 Nisan kutlaması

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından çocuklara özel 23 Nisan kutlaması - Son Dakika


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