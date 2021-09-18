Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından New York'ta iki sergi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ABD'nin New York şehrinde "Amerikalı Osmanlılar" ve "Efsanelerle Ayasofya" adlı iki sergi düzenleyecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin New York şehrinde bulunan Gallery 23'te 19-25 Eylül'de "Amerikalı Osmanlılar" ve 19-24 Eylül'de ise "Efsanelerle Ayasofya" adlı sergiler, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

19-25 Eylül'de gerçekleştirilecek "Amerikalı Osmanlılar" sergisi, 19. yüzyılın ortalarından itibaren ABD'ye gitmiş ve zamanla orada kendine has bir dünya kurmuş Osmanlı vatandaşlarının izini sürecek. Sergi, kaybolan bir dünyayı, savaşlarla, salgınlarla, doğal afetlerle ve diplomatik krizlerle değişen hayat hikayelerini de gün ışığına çıkaracak.

Efsanelerle Ayasofya sergisi

19-24 Eylül'de gerçekleştirilecek "Efsanelerle Ayasofya" sergisi ise 1500 yıla yaklaşan geçmişiyle Ayasofya'ya farklı bir açıdan bakmayı sağlayacak bir zaman yolculuğu sunacak. Ayasofya ile ilgili efsanelerin neo-klasik tarzdaki illüstrasyonlarla yeni bir yorumla resmedildiği sergideki illüstrasyon çalışmalarında pek çok tarihi karakter, hikaye, mekan ve öge yer alacak.

Ayasofya'nın bu zamana kadar hazırlanmış en detaylı kronolojisinin yanı sıra 1500 yıllık mimari ve toplumsal tarihini anlatan iki sanal gerçeklik içeriği ile sergide Ayasofya'nın yağmalara, talanlara, yıkımlara, depremlere rağmen yüzlerce yıldır ayakta kalan eşsiz mimarisi, tarihi ve efsaneleri yeni teknolojiler eşliğinde deneyimlenebilecek.

İletişim Başkanlığı, New York'ta düzenleyeceği "Efsanelerle Ayasofya" sergisini 11 Ekim-15 Kasım'da İstanbul'da Ayasofya Camisi'nin avlusunda sanatseverlerle buluşturacak.