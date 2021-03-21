Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine" ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine" ilişkin açıklama Açıklaması

21.03.2021 22:37
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'kadınları korumaktan taviz verdiği' anlamına gelmemektedir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'kadınları korumaktan taviz verdiği' anlamına gelmemektedir. Türkiye, sözleşmeden çekilse de aile içi şiddetle mücadeleden asla vazgeçmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin, 20 Mart 2021'de tek taraflı olarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği belirtilen açıklamada, Sözleşmenin 80. maddesinin, herhangi bir tarafın, Avrupa Konseyi'ne bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshetmesine izin verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, kadının toplumdaki statüsünü koruma ve kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele etme konusundaki güçlü bağlılığını göstererek İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olduğu anımsatıldı.

Başlangıçta kadın haklarının güçlendirilmesini teşvik etmeyi amaçlayan sözleşmenin, Türkiye'nin toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmayan eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesim tarafından manipüle edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararı almasının bu nedene dayandığı vurgulandı.

Açıklamada, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ciddi endişeleri olan tek ülkenin Türkiye olmadığı, Avrupa Birliği'nin Bulgaristan, Macaristan, Çekya, Letonya, Litvanya ve Slovakya olmak üzere 6 üyesinin bu sözleşmeyi onaylamadığı ifade edildi.

Polonya'nın da eşcinsel grupların toplumsal cinsiyet hakkındaki fikirlerini tüm topluma empoze etme girişimini gerekçe göstererek sözleşmeden çekilmek için adımlar attığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'kadınları korumaktan taviz verdiği' anlamına gelmemektedir. Türkiye, sözleşmeden çekilse de aile içi şiddetle mücadeleden asla vazgeçmeyecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tüm kadınların güvenliğini ve haklarını korumaya devam edeceğini kuvvetli bir şekilde vurgulamakta ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin sıfır tolerans ilkesiyle hükümetin gündeminin ilk sıralarında olacağının altını çizmektedir. Türkiye, bugüne kadar kadın haklarını desteklemek ve iyileştirmek için birçok somut adım atmıştır ve bu mekanizmalar hala yürürlüktedir. Türkiye, kadına yönelik şiddetle mücadele için yeni reformları da hayata geçirecektir. Türkiye bundan sonra da tüm kurum ve kuruluşlarıyla toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak çözüm ve önlemlere odaklanacak, bu amaçla yürütülmekte olan çalışmaları güçlendirecektir."

"İlave adımlar atılacak"

Bu hukuki mekanizmalar arasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın yanı sıra Medeni Kanun, Ceza Kanunu ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun yer aldığına işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin ayrıca Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'ne (CEDAW) taraf olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin tasarladığı, desteklediği ve uygulamaya aldığı dönüm noktası niteliğindeki kanun da dahil olmak üzere, kadına yönelik şiddetle mücadelede katı, etkili ve gerçekçi tedbirlerin uygulanması üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağının altı çizildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin mart ayı başında açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddete karşı mevcut önlemlerin etkinliğini artırmak için ilave adımlar atacağı ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul sözleşmesi, Türkiye, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 'Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine' ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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